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"Проснитесь!" Британцев рассмешила попытка флота подать сигнал России
"Проснитесь!" Британцев рассмешила попытка флота подать сигнал России - РИА Новости, 07.09.2021
"Проснитесь!" Британцев рассмешила попытка флота подать сигнал России
Читатели The Daily Telegraph с иронией восприняли материал издания о желании Лондона послать сигнал Москве. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:26
2021-09-07T17:58
в мире
япония
китай
великобритания
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели The Daily Telegraph с иронией восприняли материал издания о желании Лондона послать сигнал Москве.Как сообщалось в заметке, коммодор Королевского военно-морского флота Стив Мурхаус заявил во время брифинга на борту авианосца Queen Elizabeth, что одна из целей похода корабля — продемонстрировать "новую решимость Великобритании".В статье отмечается, что Мурхаус послал "сигнал Москве и Пекину" о том, что Лондон готов противостоять амбициям обеих держав на море. Пользователи в комментариях осудили такую позицию."Одержимость Россией, которую называют главным врагом, демонстрирует наше непонимание сегодняшнего мира. Эй, проснитесь! Холодная война закончилась", — написал David Hussell.Он также добавил, что величайшая угроза для экономики, свободы и безопасности Соединенного Королевства — это Китай. С ним согласились и другие пользователи."Бездарная трата денег. Все мы знаем, что китайцы могут убрать нас с морей, просто взмахнув своими палочками для еды", — сказал Anthony Hall."Королева Елизавета" — это просто плюшевая свинка Пеппа в сравнении с китайскими суперавианосцами", — отметил комментатор под ником Tony Sheehan."Как показал инцидент в Черном море, Королевские ВМС в таком хаосе, что могут специально затопить свой корабль в политических целях", — один из пользователей напомнил о происшествии с Defender.Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.В Лондоне утверждали, что Defender не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Однако журналист, находившийся на борту британского эсминца, подтвердил, что корабль сделал это преднамеренно. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210826/flot-1747279354.html
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в мире, япония, китай, великобритания, россия
16:26 07.09.2021 (обновлено: 17:58 07.09.2021)
 
"Проснитесь!" Британцев рассмешила попытка флота подать сигнал России

Британцы посмеялись над словами офицера Стива Мурхауса об авианосце Queen Elizabeth

© U.S. Navy / Liz WolterИстребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец Королева Елизавета ВМС Великобритании
© U.S. Navy / Liz Wolter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели The Daily Telegraph с иронией восприняли материал издания о желании Лондона послать сигнал Москве.
Как сообщалось в заметке, коммодор Королевского военно-морского флота Стив Мурхаус заявил во время брифинга на борту авианосца Queen Elizabeth, что одна из целей похода корабля — продемонстрировать "новую решимость Великобритании".
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В статье отмечается, что Мурхаус послал "сигнал Москве и Пекину" о том, что Лондон готов противостоять амбициям обеих держав на море. Пользователи в комментариях осудили такую позицию.
"Одержимость Россией, которую называют главным врагом, демонстрирует наше непонимание сегодняшнего мира. Эй, проснитесь! Холодная война закончилась", — написал David Hussell.
Он также добавил, что величайшая угроза для экономики, свободы и безопасности Соединенного Королевства — это Китай. С ним согласились и другие пользователи.
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"Бездарная трата денег. Все мы знаем, что китайцы могут убрать нас с морей, просто взмахнув своими палочками для еды", — сказал Anthony Hall.
"Королева Елизавета" — это просто плюшевая свинка Пеппа в сравнении с китайскими суперавианосцами", — отметил комментатор под ником Tony Sheehan.
"Лучше не раздражать слишком сильно китайцев. Нам нужны сделанные в Китае тряпки", — сыронизировал William Rusbridge.
"Как показал инцидент в Черном море, Королевские ВМС в таком хаосе, что могут специально затопить свой корабль в политических целях", — один из пользователей напомнил о происшествии с Defender.
Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
В Лондоне утверждали, что Defender не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Однако журналист, находившийся на борту британского эсминца, подтвердил, что корабль сделал это преднамеренно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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