https://ria.ru/20210907/signal-1749045298.html

"Проснитесь!" Британцев рассмешила попытка флота подать сигнал России

"Проснитесь!" Британцев рассмешила попытка флота подать сигнал России - РИА Новости, 07.09.2021

"Проснитесь!" Британцев рассмешила попытка флота подать сигнал России

Читатели The Daily Telegraph с иронией восприняли материал издания о желании Лондона послать сигнал Москве. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:26

2021-09-07T16:26

2021-09-07T17:58

в мире

япония

китай

великобритания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155645/25/1556452505_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_028c607651af362384c9ab5778ad481a.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели The Daily Telegraph с иронией восприняли материал издания о желании Лондона послать сигнал Москве.Как сообщалось в заметке, коммодор Королевского военно-морского флота Стив Мурхаус заявил во время брифинга на борту авианосца Queen Elizabeth, что одна из целей похода корабля — продемонстрировать "новую решимость Великобритании".В статье отмечается, что Мурхаус послал "сигнал Москве и Пекину" о том, что Лондон готов противостоять амбициям обеих держав на море. Пользователи в комментариях осудили такую позицию."Одержимость Россией, которую называют главным врагом, демонстрирует наше непонимание сегодняшнего мира. Эй, проснитесь! Холодная война закончилась", — написал David Hussell.Он также добавил, что величайшая угроза для экономики, свободы и безопасности Соединенного Королевства — это Китай. С ним согласились и другие пользователи."Бездарная трата денег. Все мы знаем, что китайцы могут убрать нас с морей, просто взмахнув своими палочками для еды", — сказал Anthony Hall."Королева Елизавета" — это просто плюшевая свинка Пеппа в сравнении с китайскими суперавианосцами", — отметил комментатор под ником Tony Sheehan."Как показал инцидент в Черном море, Королевские ВМС в таком хаосе, что могут специально затопить свой корабль в политических целях", — один из пользователей напомнил о происшествии с Defender.Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.В Лондоне утверждали, что Defender не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Однако журналист, находившийся на борту британского эсминца, подтвердил, что корабль сделал это преднамеренно. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210826/flot-1747279354.html

https://ria.ru/20210808/perekhvat-1744885342.html

https://ria.ru/20210810/ucheniya-1745205172.html

япония

китай

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, китай, великобритания, россия