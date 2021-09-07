14:24 07.09.2021 (обновлено: 15:08 07.09.2021)
В СК попросили штраф для прикуривших от Вечного огня подростков
В СК попросили лишь оштрафовать подростков, прикуривших от Вечного огня в Крыму
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следователи в Севастополе просят прекратить уголовное дело против подростков, прикуривших от Вечного огня на мемориальном комплексе, и назначить им штраф, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что следователи завершили расследование дела против троих подростков, которым следствие вменяло вандализм, совершенный группой лиц. Ранее сообщалось, что 30 августа по поручению председателя СК Александра Бастрыкина было возбуждено дело об осквернении молодыми людьми мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922. На видеозаписи, распространенной в соцсетях, двое подростков прикуривают от Вечного огня на мемориальном комплексе, а их спутница снимает этот поступок.
Подчеркивается, что правоохранители оперативно установили злоумышленников, ими оказались 16-летие жители Севастополя – два студента колледжа и ученик 11 класса одной из школ города. Добавляется, что во время следственных действий подростки рассказали, что в тот момент были пьяны.
"В ходе следствия несовершеннолетние полностью признали свою вину. Вместе с законными представителями они обратились в департамент городского хозяйства Севастополя с просьбой загладить причиненный ущерб. Им было поручено провести работы по уборке данного мемориального комплекса и прилегающей территории. Юноши и девушка ещё раз принесли свои самые искренние извинения за совершенный проступок", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с подростками была проведена профилактическая работа, которая будет продолжена.
"Материалы направлены в Ленинский районный суд города Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - добавили в СК.