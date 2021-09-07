https://ria.ru/20210907/shkolnitsy-1749045148.html
В Киселевске рассказали, как искали убитых школьниц
В Киселевске рассказали, как искали убитых школьниц - РИА Новости, 07.09.2021
В Киселевске рассказали, как искали убитых школьниц
Пропавших в Кемеровской области школьниц искали 25 поисковиков "Лиза Алерт" и 120 местных жителей, сообщает поисково-спасательный отряд. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:25
2021-09-07T16:25
2021-09-07T18:16
происшествия
томская область
красноярский край
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Пропавших в Кемеровской области школьниц искали 25 поисковиков "Лиза Алерт" и 120 местных жителей, сообщает поисково-спасательный отряд.В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Их тела нашли сегодня, задержан подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников, который в 2009 году получил 10 лет за педофилию."В поисковой операции приняли участие 25 поисковиков отряда "ЛизаАлерт" из Кемеровской области", - сказала РИА Новости руководитель пресс-службы "ЛизаАлерт Кузбасс" Дарья Топчий.По ее словам, к поиску собирались присоединиться коллеги из Новосибирской, Томской областей и Красноярского края, но "доехать не успели"."Также в штабе поиска были зарегистрированы и искали девочек около 120 местных жителей", – говорится в чате поисково-спасательного отряда.СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за Пестерниковым: по данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал.
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Подозреваемый в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД
Новое видео с подозреваемым в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД России.
2021-09-07T16:25
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происшествия, томская область, красноярский край, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе
16:25 07.09.2021 (обновлено: 18:16 07.09.2021)
В Киселевске рассказали, как искали убитых школьниц
"ЛизаАлерт": пропавших в Киселевске школьниц искали 25 волонтеров и 120 горожан