https://ria.ru/20210907/shariat-1749072259.html

В Афганистане будут действовать законы шариата

В Афганистане будут действовать законы шариата - РИА Новости, 07.09.2021

В Афганистане будут действовать законы шариата

Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:53

2021-09-07T18:53

2021-09-07T19:15

в мире

афганистан

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

талибан

хайбатулла ахундзада

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КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата."В будущем все вопросы управления и (образа) жизни в Афганистане будут регулироваться законами святого шариата", - говорится в заявлении."Исламский эмират" (самоназвание политической системы талибов – ред.) будет предпринимать серьезные и эффективные шаги по защите прав человека, меньшинств и малоимущих групп в рамках требований священной религии ислама", - заявил Ахундзада.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210907/taliby-1749059026.html

афганистан

кабул (город)

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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, хайбатулла ахундзада