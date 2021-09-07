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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/shariat-1749072259.html
В Афганистане будут действовать законы шариата
В Афганистане будут действовать законы шариата - РИА Новости, 07.09.2021
В Афганистане будут действовать законы шариата
Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:53
2021-09-07T19:15
в мире
афганистан
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
талибан
хайбатулла ахундзада
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КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата."В будущем все вопросы управления и (образа) жизни в Афганистане будут регулироваться законами святого шариата", - говорится в заявлении."Исламский эмират" (самоназвание политической системы талибов – ред.) будет предпринимать серьезные и эффективные шаги по защите прав человека, меньшинств и малоимущих групп в рамках требований священной религии ислама", - заявил Ахундзада.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России
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афганистан
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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, хайбатулла ахундзада
18:53 07.09.2021 (обновлено: 19:15 07.09.2021)
 
В Афганистане будут действовать законы шариата

Лидер "Талибана"* Ахундзада: в Афганистане будут действовать законы шариата

© REUTERS / West Asia News AgencyАнтипакистанский протест в Кабуле
Антипакистанский протест в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
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КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата.
"В будущем все вопросы управления и (образа) жизни в Афганистане будут регулироваться законами святого шариата", - говорится в заявлении.
"Мы хотим сильных и здоровых отношений с нашими соседями и другими странами, основанными на уважении и взаимодействии. Наши отношения с этими странами будут основаны на интересах и выгодах Афганистана. Мы привержены всем международным законам и соглашениям, резолюциям и обязательствам, которые не противоречат исламским законам и национальным ценностям", - говорится в распространенном заявлении Ахундзады.
"Исламский эмират" (самоназвание политической системы талибов – ред.) будет предпринимать серьезные и эффективные шаги по защите прав человека, меньшинств и малоимущих групп в рамках требований священной религии ислама", - заявил Ахундзада.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 17:38Захват власти в Афганистане талибами
Талибы сформировали временное правительство Афганистана
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанКабул (город)ТалибанХайбатулла Ахундзада
 
 
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