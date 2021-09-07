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В ЛНР девять горняков погибли после обрыва клети на шахте
В ЛНР девять горняков погибли после обрыва клети на шахте - РИА Новости, 07.09.2021
В ЛНР девять горняков погибли после обрыва клети на шахте
Девять горняков погибли при обрыве троса транспортной клети для подъема и спуска шахтеров на шахте "Красный партизан" в самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:32
2021-09-07T11:22
в мире
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Девять горняков погибли при обрыве троса транспортной клети для подъема и спуска шахтеров на шахте "Красный партизан" в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили журналистам в МЧС республики.Ранее в МЧС ЛНР заявили, что в результате аварии на шахте "Красный партизан" в населенном пункте Червонопартизанск есть жертвы и пострадавшие.Он уточнил, что в результате аварии травмированы 19 человек."Создана правительственная комиссия, которая будет расследовать причины аварии", - рассказал представитель МЧС.Он уточнил, что руководство предприятия занимается организацией похорон и оказанием помощи семьям погибших и пострадавшим шахтерам."Сотрудники психологической службы МЧС работают с родственниками, которые потеряли вследствие аварии своих близких", - дополнил представитель пресс-службы.
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в мире, луганская народная республика, донбасс
10:32 07.09.2021 (обновлено: 11:22 07.09.2021)
 
В ЛНР девять горняков погибли после обрыва клети на шахте

После обрыва клети на шахте "Красный партизан" в ЛНР погибли девять человек, пострадали 19

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Девять горняков погибли при обрыве троса транспортной клети для подъема и спуска шахтеров на шахте "Красный партизан" в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили журналистам в МЧС республики.
Ранее в МЧС ЛНР заявили, что в результате аварии на шахте "Красный партизан" в населенном пункте Червонопартизанск есть жертвы и пострадавшие.
"Девять погибших горняков подняты на поверхность шахты и переданы сотрудникам МВД ЛНР", - рассказал представитель МЧС.
Он уточнил, что в результате аварии травмированы 19 человек.
"Создана правительственная комиссия, которая будет расследовать причины аварии", - рассказал представитель МЧС.
Он уточнил, что руководство предприятия занимается организацией похорон и оказанием помощи семьям погибших и пострадавшим шахтерам.
"Сотрудники психологической службы МЧС работают с родственниками, которые потеряли вследствие аварии своих близких", - дополнил представитель пресс-службы.
 
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