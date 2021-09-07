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В ЛНР девять горняков погибли после обрыва клети на шахте

В ЛНР девять горняков погибли после обрыва клети на шахте - РИА Новости, 07.09.2021

В ЛНР девять горняков погибли после обрыва клети на шахте

Девять горняков погибли при обрыве троса транспортной клети для подъема и спуска шахтеров на шахте "Красный партизан" в самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:32

2021-09-07T10:32

2021-09-07T11:22

в мире

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Девять горняков погибли при обрыве троса транспортной клети для подъема и спуска шахтеров на шахте "Красный партизан" в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили журналистам в МЧС республики.Ранее в МЧС ЛНР заявили, что в результате аварии на шахте "Красный партизан" в населенном пункте Червонопартизанск есть жертвы и пострадавшие.Он уточнил, что в результате аварии травмированы 19 человек."Создана правительственная комиссия, которая будет расследовать причины аварии", - рассказал представитель МЧС.Он уточнил, что руководство предприятия занимается организацией похорон и оказанием помощи семьям погибших и пострадавшим шахтерам."Сотрудники психологической службы МЧС работают с родственниками, которые потеряли вследствие аварии своих близких", - дополнил представитель пресс-службы.

луганская народная республика

донбасс

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в мире, луганская народная республика, донбасс