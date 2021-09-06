https://ria.ru/20210906/lnr-1748946034.html

Источник сообщил о гибели рабочих при ЧП на шахте в ЛНР

Источник сообщил о гибели рабочих при ЧП на шахте в ЛНР - РИА Новости, 06.09.2021

Источник сообщил о гибели рабочих при ЧП на шахте в ЛНР

Трос транспортной клети для подъема и спуска шахтеров оборвался на шахте "Красный партизан" в городе Червонопартизанске самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T23:32

2021-09-06T23:32

2021-09-06T23:50

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Трос транспортной клети для подъема и спуска шахтеров оборвался на шахте "Красный партизан" в городе Червонопартизанске самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах ЛНР."Упала клеть, когда там находились люди. По предварительным данным, есть погибшие", - рассказал агентству источник.

https://ria.ru/20190923/1558988383.html

луганская народная республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, луганская народная республика