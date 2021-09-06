https://ria.ru/20210906/lnr-1748946034.html
Источник сообщил о гибели рабочих при ЧП на шахте в ЛНР
Источник сообщил о гибели рабочих при ЧП на шахте в ЛНР - РИА Новости, 06.09.2021
Источник сообщил о гибели рабочих при ЧП на шахте в ЛНР
Трос транспортной клети для подъема и спуска шахтеров оборвался на шахте "Красный партизан" в городе Червонопартизанске самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T23:32
2021-09-06T23:32
2021-09-06T23:50
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Трос транспортной клети для подъема и спуска шахтеров оборвался на шахте "Красный партизан" в городе Червонопартизанске самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах ЛНР."Упала клеть, когда там находились люди. По предварительным данным, есть погибшие", - рассказал агентству источник.
https://ria.ru/20190923/1558988383.html
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в мире, луганская народная республика
23:32 06.09.2021 (обновлено: 23:50 06.09.2021)
Источник сообщил о гибели рабочих при ЧП на шахте в ЛНР
Источник: трос транспортной клети оборвался на шахте в ЛНР, есть погибшие