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Еврокомиссия попросила ввести санкции против Польши
Еврокомиссия попросила ввести санкции против Польши - РИА Новости, 07.09.2021
Еврокомиссия попросила ввести санкции против Польши
Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза с требованием ввести санкции против Польши. Об этом заявил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:52
2021-09-07T12:52
2021-09-07T14:03
польша
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в мире
евросоюз
брюссель
дидье рейндерс
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза с требованием ввести санкции против Польши. Об этом заявил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.По его словам, причиной этого стало неисполнение Варшавой временных мер и неполное исполнение решения суда от 15 июля.Суммы возможных штрафов предстоит определить во время разбирательства.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии полагают, что деятельность этого органа, который уполномочен принимать решения о профессиональной деятельности судей, угрожает их беспристрастности. В Брюсселе считают это обстоятельство противоречащим положениям Договору о Европейском союзе.При этом Конституционный суд в Варшаве посчитал это решение европейской инстанции необязательным. Однако в ответ на претензии ЕК польские власти согласились приостановить работу палаты.Тем не менее в Еврокомиссии считают, что Польша не в полной мере выполнила требуемые условия, а угроза для независимости судебной системы страны сохраняется.
https://ria.ru/20210719/polsha-1741887368.html
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польша, еврокомиссия, в мире, евросоюз, брюссель, дидье рейндерс