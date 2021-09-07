https://ria.ru/20210907/sankontrol-1748982369.html
В пунктах пропуска через российскую границу усилят санитарный контроль
В пунктах пропуска через российскую границу усилят санитарный контроль - РИА Новости, 07.09.2021
В пунктах пропуска через российскую границу усилят санитарный контроль
Российские власти усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-службы кабмина. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:15
2021-09-07T11:15
2021-09-07T11:15
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские власти усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-службы кабмина."Кроме того, подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что источником средств станет резервный фонд правительства.Добавляется, что, как отметил на заседании кабмина 3 сентября Михаил Мишустин, "такие шаги необходимы для того, чтобы создать надёжный "санитарный щит" страны и обезопасить граждан от распространения инфекций". Как отметили в пресс-службе, принять допмеры по борьбе с распространением опасных инфекций в послании Федеральному Собранию поручил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20210903/golikova-1748491080.html
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В пунктах пропуска через российскую границу усилят санитарный контроль
Правительство России: подразделения санконтроля в пунктах пропуска через границу усилят