https://ria.ru/20210907/sankontrol-1748982369.html

В пунктах пропуска через российскую границу усилят санитарный контроль

В пунктах пропуска через российскую границу усилят санитарный контроль - РИА Новости, 07.09.2021

В пунктах пропуска через российскую границу усилят санитарный контроль

Российские власти усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-службы кабмина. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:15

2021-09-07T11:15

2021-09-07T11:15

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские власти усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-службы кабмина."Кроме того, подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что источником средств станет резервный фонд правительства.Добавляется, что, как отметил на заседании кабмина 3 сентября Михаил Мишустин, "такие шаги необходимы для того, чтобы создать надёжный "санитарный щит" страны и обезопасить граждан от распространения инфекций". Как отметили в пресс-службе, принять допмеры по борьбе с распространением опасных инфекций в послании Федеральному Собранию поручил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20210903/golikova-1748491080.html

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743876654.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии