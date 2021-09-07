https://ria.ru/20210907/salo-1748955369.html

Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала

Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала - РИА Новости, 07.09.2021

Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала

Прием сала в пищу может напрямую повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей, рассказала РИА Новости известная на Украине... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T06:05

2021-09-07T06:05

2021-09-07T06:05

общество

украина

здоровье

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КИЕВ, 7 сен – РИА Новости. Прием сала в пищу может напрямую повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей, рассказала РИА Новости известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова.По ее словам, несмотря на высокую калорийность этот жир не идет в набор веса, а наоборот служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки и таким образом оказывает иммуномодулирующее действие.По ее словам, кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы в организме. Гончарова отмечает, что идея о том, что энергией для организма являются углеводы - миф, по-настоящему хорошо эту роль выполняет именно жир."Углеводы – это быстрая энергия для нас, а жиры – это медленная энергия и надолго", - сказала она, добавив, что сало также защищают стенки сосудов.

https://ria.ru/20210904/salo-1748720736.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, украина, здоровье