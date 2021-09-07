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Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала - РИА Новости, 07.09.2021
Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
Прием сала в пищу может напрямую повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей, рассказала РИА Новости известная на Украине... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T06:05
2021-09-07T06:05
общество
украина
здоровье
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КИЕВ, 7 сен – РИА Новости. Прием сала в пищу может напрямую повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей, рассказала РИА Новости известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова.По ее словам, несмотря на высокую калорийность этот жир не идет в набор веса, а наоборот служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки и таким образом оказывает иммуномодулирующее действие.По ее словам, кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы в организме. Гончарова отмечает, что идея о том, что энергией для организма являются углеводы - миф, по-настоящему хорошо эту роль выполняет именно жир."Углеводы – это быстрая энергия для нас, а жиры – это медленная энергия и надолго", - сказала она, добавив, что сало также защищают стенки сосудов.
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общество, украина, здоровье
06:05 07.09.2021
 
Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала

Украинский врач Гончарова: прием сала может напрямую повлиять на омоложение организма

© Depositphotos / VadimVaseninСало
Сало - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Depositphotos / VadimVasenin
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КИЕВ, 7 сен – РИА Новости. Прием сала в пищу может напрямую повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей, рассказала РИА Новости известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова.
"Так как сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, то можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала", - сказала врач.
По ее словам, несмотря на высокую калорийность этот жир не идет в набор веса, а наоборот служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки и таким образом оказывает иммуномодулирующее действие.
"Это является защитой от вирусных инфекций", - отметила Гончарова.
По ее словам, кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы в организме. Гончарова отмечает, что идея о том, что энергией для организма являются углеводы - миф, по-настоящему хорошо эту роль выполняет именно жир.
"Углеводы – это быстрая энергия для нас, а жиры – это медленная энергия и надолго", - сказала она, добавив, что сало также защищают стенки сосудов.
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