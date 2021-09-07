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Рязанская область
https://ria.ru/20210907/ryazan-1749056453.html
Догазификация населенных пунктов началась в Рязанской области
Догазификация населенных пунктов началась в Рязанской области - РИА Новости, 07.09.2021
Догазификация населенных пунктов началась в Рязанской области
Программа догазификации населенных пунктов стартовала в Рязанской области, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:25
2021-09-07T17:25
рязанская область
общество
рязанский район
газпром межрегионгаз
газпром
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости. Программа догазификации населенных пунктов стартовала в Рязанской области, сообщает во вторник правительство региона.Торжественный старт программы состоялся в деревне Лопухи Рязанского района. Первый газ, подведенный по догазификации, был пущен по адресу Лопухи, 69. Как отмечают областные власти, это самая дальняя точка, остальные домовладения будут подключены в кратчайшие сроки.АО "Газпром газораспределение Рязанская область" с 26 июля организовало прием предварительных заявок на заключение договоров по технологическому присоединению объекта капитального строительства к сети газораспределения в рамках бесплатной догазификации. Такой пункт приема заявок работал 7 сентября и в Лопухах.Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что собственники порядка 5 тысяч домовладений, расположенных в 475 населенных пунктах региона, уже проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои домовладения."По решению президента РФ правительство страны определило оператора, который будет проводить эту работу в Рязанской области. В свою очередь мы окажем ООО "Газпром газификация" и его региональному оператору все необходимую помощь и поддержку в этой работе. Газификация – это неотъемлемая составляющая работы по повышению качества жизни рязанцев", – сказал Любимов.Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Денис Волков поздравил жителей села с началом догазификации."Мы здесь, в Рязанской области, и по всей стране начинаем программу догазификации, и я рад, что оказался на вашей земле. Очень отрадно, что практически все жители деревни подали заявление на догазификацию, это отличный пример для Рязанской области и для всей России", – сказал Волков.
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общество, рязанский район, газпром межрегионгаз, газпром, николай любимов, россия
17:25 07.09.2021
 
Догазификация населенных пунктов началась в Рязанской области

Правительство региона: догазификация населенных пунктов началась в Рязанской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости. Программа догазификации населенных пунктов стартовала в Рязанской области, сообщает во вторник правительство региона.
Торжественный старт программы состоялся в деревне Лопухи Рязанского района. Первый газ, подведенный по догазификации, был пущен по адресу Лопухи, 69. Как отмечают областные власти, это самая дальняя точка, остальные домовладения будут подключены в кратчайшие сроки.
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АО "Газпром газораспределение Рязанская область" с 26 июля организовало прием предварительных заявок на заключение договоров по технологическому присоединению объекта капитального строительства к сети газораспределения в рамках бесплатной догазификации. Такой пункт приема заявок работал 7 сентября и в Лопухах.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что собственники порядка 5 тысяч домовладений, расположенных в 475 населенных пунктах региона, уже проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои домовладения.
"По решению президента РФ правительство страны определило оператора, который будет проводить эту работу в Рязанской области. В свою очередь мы окажем ООО "Газпром газификация" и его региональному оператору все необходимую помощь и поддержку в этой работе. Газификация – это неотъемлемая составляющая работы по повышению качества жизни рязанцев", – сказал Любимов.
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Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Денис Волков поздравил жителей села с началом догазификации.
"Мы здесь, в Рязанской области, и по всей стране начинаем программу догазификации, и я рад, что оказался на вашей земле. Очень отрадно, что практически все жители деревни подали заявление на догазификацию, это отличный пример для Рязанской области и для всей России", – сказал Волков.
 
Рязанская областьОбществоРязанский районГазпром межрегионгазГазпромНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
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