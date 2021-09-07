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В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет - РИА Новости, 07.09.2021
В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
В многокамерной гробнице, расположенной на Оркнейских островах в Шотландии, группа археологов обнаружила два таинственных полированных шара, которым, как... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:00
2021-09-07T05:00
2021-09-07T11:31
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В многокамерной гробнице, расположенной на Оркнейских островах в Шотландии, группа археологов обнаружила два таинственных полированных шара, которым, как считается, более четырех тысяч лет, сообщает Daily Mail. Редкие артефакты нашли на острове в заливе Треснесс ученые из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии. Раскопки в этой местности ведутся с 2017 года, и специалисты очень спешат, поскольку гробница разрушается. Оба шара имеют диаметр около пяти сантиметров — они размером с мяч для игры в крикет. Специалисты отметили, что у одного из них идеальная сферическая форма и красивая отделка. Для чего были предназначены изделия, пока не ясно. Специалисты выдвинули теории о том, что их могли использовать как оружие, предметы, необходимые для ритуалов или гаданий, а также обработки кожи и даже перемещения строительных блоков.Всего на Оркнейских островах было найдено около 20 подобных шаров эпохи неолита, каждый из которых ученые считают "потрясающей находкой". Помимо этого, при раскопках исследователи натолкнулись на останки людей и животных, керамику и различные каменные артефакты, среди которых ножи, молотки, крышки для горшков и наконечники. В этом году археологи планируют продолжить изучать содержимое камер гробницы и попытаются определить, по какому принципу ее строили.
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великобритания, археология, новости культуры
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
В многокамерной гробнице, расположенной на Оркнейских островах в Шотландии, группа археологов обнаружила два таинственных полированных шара, которым, как считается, более четырех тысяч лет, сообщает
Daily Mail.
Редкие артефакты нашли на острове в заливе Треснесс ученые из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии. Раскопки в этой местности ведутся с 2017 года, и специалисты очень спешат, поскольку гробница разрушается.
"Это очень интересная находка", — заключила команда археологов.
Оба шара имеют диаметр около пяти сантиметров — они размером с мяч для игры в крикет. Специалисты отметили, что у одного из них идеальная сферическая форма и красивая отделка.
Для чего были предназначены изделия, пока не ясно. Специалисты выдвинули теории о том, что их могли использовать как оружие, предметы, необходимые для ритуалов или гаданий, а также обработки кожи и даже перемещения строительных блоков.
Всего на Оркнейских островах было найдено около 20 подобных шаров эпохи неолита, каждый из которых ученые считают "потрясающей находкой".
Помимо этого, при раскопках исследователи натолкнулись на останки людей и животных, керамику и различные каменные артефакты, среди которых ножи, молотки, крышки для горшков и наконечники.
В этом году археологи планируют продолжить изучать содержимое камер гробницы и попытаются определить, по какому принципу ее строили.