https://ria.ru/20210907/raskopki-1748896533.html

В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет

В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет - РИА Новости, 07.09.2021

В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет

В многокамерной гробнице, расположенной на Оркнейских островах в Шотландии, группа археологов обнаружила два таинственных полированных шара, которым, как... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T05:00

2021-09-07T05:00

2021-09-07T11:31

культура

великобритания

археология

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748974151_0:429:1096:1045_1920x0_80_0_0_89c380f20d371955300df7c2ae498a26.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В многокамерной гробнице, расположенной на Оркнейских островах в Шотландии, группа археологов обнаружила два таинственных полированных шара, которым, как считается, более четырех тысяч лет, сообщает Daily Mail. Редкие артефакты нашли на острове в заливе Треснесс ученые из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии. Раскопки в этой местности ведутся с 2017 года, и специалисты очень спешат, поскольку гробница разрушается. Оба шара имеют диаметр около пяти сантиметров — они размером с мяч для игры в крикет. Специалисты отметили, что у одного из них идеальная сферическая форма и красивая отделка. Для чего были предназначены изделия, пока не ясно. Специалисты выдвинули теории о том, что их могли использовать как оружие, предметы, необходимые для ритуалов или гаданий, а также обработки кожи и даже перемещения строительных блоков.Всего на Оркнейских островах было найдено около 20 подобных шаров эпохи неолита, каждый из которых ученые считают "потрясающей находкой". Помимо этого, при раскопках исследователи натолкнулись на останки людей и животных, керамику и различные каменные артефакты, среди которых ножи, молотки, крышки для горшков и наконечники. В этом году археологи планируют продолжить изучать содержимое камер гробницы и попытаются определить, по какому принципу ее строили.

https://ria.ru/20210825/raskopki-1747059677.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, археология, новости культуры