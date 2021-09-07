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Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника - РИА Новости, 07.09.2021
Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в эфире телеканала "Россия 1" о продукте, который может стать причиной развития рака толстого кишечника. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T04:58
2021-09-07T04:58
2021-09-07T10:21
общество
здоровье
рак
онкология
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в эфире телеканала "Россия 1" о продукте, который может стать причиной развития рака толстого кишечника.Медик отнес к одному из факторов риска онкологического заболевания чрезмерное употребление красного мяса.Также в этот список специалист включил свинину, говядину и баранину.Мясников причислил к другим факторам риска рака кишечника наследственность и язвенный колит.Кроме того, медик посоветовал не дожидаться появления симптомов болезни, а начать делать колоноскопию после 50 лет, поскольку до этого возраста заболевание встречается редко.
https://rsport.ria.ru/20210824/onkologiya-1746973291.html
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общество, здоровье, рак, онкология, россия, александр мясников (врач)
04:58 07.09.2021 (обновлено: 10:21 07.09.2021)
Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
Доктор Мясников: красное мясо может стать причиной развития рака толстого кишечника