https://ria.ru/20210907/pvo-1748949239.html

В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине

В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине - РИА Новости, 07.09.2021

В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине

Киев работает над развитием своей системы ПВО, ведёт переговоры о получении технологии с другими странами, система не обязательно должна быть из США, заявил... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T00:41

2021-09-07T00:41

2021-09-07T07:58

в мире

украина

киев

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мид украины

дмитрий кулеба

алексей резников

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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Киев работает над развитием своей системы ПВО, ведёт переговоры о получении технологии с другими странами, система не обязательно должна быть из США, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. Пресс-секретарь офиса президента Украины Сергей Никифоров выразил мнение, что это заявление нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант. Он добавил, что это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе и НАТО и "от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа".По его словам, ВПО и противоракетная оборона сейчас очень важны для украинской армии, это "ключевые дыры, которые необходимо заполнять".

https://ria.ru/20210907/ukraina-1748947944.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, нато, мид украины, дмитрий кулеба, алексей резников