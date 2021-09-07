https://ria.ru/20210907/pvo-1748949239.html
В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине
В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине - РИА Новости, 07.09.2021
В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине
Киев работает над развитием своей системы ПВО, ведёт переговоры о получении технологии с другими странами, система не обязательно должна быть из США, заявил... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T00:41
2021-09-07T00:41
2021-09-07T07:58
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Киев работает над развитием своей системы ПВО, ведёт переговоры о получении технологии с другими странами, система не обязательно должна быть из США, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. Пресс-секретарь офиса президента Украины Сергей Никифоров выразил мнение, что это заявление нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант. Он добавил, что это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе и НАТО и "от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа".По его словам, ВПО и противоракетная оборона сейчас очень важны для украинской армии, это "ключевые дыры, которые необходимо заполнять".
https://ria.ru/20210907/ukraina-1748947944.html
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в мире, украина, киев, сша, нато, мид украины, дмитрий кулеба, алексей резников
00:41 07.09.2021 (обновлено: 07:58 07.09.2021)
В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине
Глава МИД Украины Кулеба: Киеву нужна своя система ПВО, не обязательно должна быть из США