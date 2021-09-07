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В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине
В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине - РИА Новости, 07.09.2021
В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине
Киев работает над развитием своей системы ПВО, ведёт переговоры о получении технологии с другими странами, система не обязательно должна быть из США, заявил... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T00:41
2021-09-07T07:58
в мире
украина
киев
сша
нато
мид украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Киев работает над развитием своей системы ПВО, ведёт переговоры о получении технологии с другими странами, система не обязательно должна быть из США, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. Пресс-секретарь офиса президента Украины Сергей Никифоров выразил мнение, что это заявление нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант. Он добавил, что это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе и НАТО и "от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа".По его словам, ВПО и противоракетная оборона сейчас очень важны для украинской армии, это "ключевые дыры, которые необходимо заполнять".
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в мире, украина, киев, сша, нато, мид украины, дмитрий кулеба, алексей резников
00:41 07.09.2021 (обновлено: 07:58 07.09.2021)
 
В Киеве рассказали, какая система ПВО нужна Украине

Глава МИД Украины Кулеба: Киеву нужна своя система ПВО, не обязательно должна быть из США

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Киев работает над развитием своей системы ПВО, ведёт переговоры о получении технологии с другими странами, система не обязательно должна быть из США, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. Пресс-секретарь офиса президента Украины Сергей Никифоров выразил мнение, что это заявление нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант. Он добавил, что это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе и НАТО и "от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа".

"Нам не нужна американская система ПВО. Нам нужна украинская система ПВО. И эта технология может прийти не обязательно из США, есть другие страны, которые владеют ею. И мы ведем переговоры о доступе к ней ", - заявил Кулеба в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

По его словам, ВПО и противоракетная оборона сейчас очень важны для украинской армии, это "ключевые дыры, которые необходимо заполнять".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
00:20
В Киеве рассказали, что Украине нужно от США
 
В миреУкраинаКиевСШАНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаАлексей Резников
 
 
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