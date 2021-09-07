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В КНР оценили рассекреченные в России документы о преступлениях отряда 731
В КНР оценили рассекреченные в России документы о преступлениях отряда 731 - РИА Новости, 07.09.2021
В КНР оценили рассекреченные в России документы о преступлениях отряда 731
Материалы о преступлениях японских милитаристов, опубликованные ранее в России, имеют большую историческую ценность, сообщил РИА Новости директор Музея... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T07:07
2021-09-07T07:07
общество
япония
хабаровск
китай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вторая мировая война (1939-1945)
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Материалы о преступлениях японских милитаристов, опубликованные ранее в России, имеют большую историческую ценность, сообщил РИА Новости директор Музея доказательств преступлений отряда 731 Цзинь Чэнминь.Ранее ФСБ России рассекретила ряд документов, относящихся к организации Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, ответственными за разработку бактериологического оружия, его испытаниях на живых людях, в том числе на советских гражданах, и подготовку к его применению в ходе планировавшейся Японией войны против СССР.По словам Цзинь Чэнминя, музей уделяет особое внимание российским документам о преступлениях отряда 731 Квантунской армии.Он отметил, что российские документы внесут вклад в научные исследования, а также поспособствуют "извлечению уроков из истории".В Хабаровске 6-7 сентября проходит форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы". Он посвящен сохранению исторической правды о дальневосточной победе Красной Армии во Второй мировой войне. По итогам Хабаровского процесса, проведенного 25-30 декабря 1949 года, были впервые осуждены японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия. РИА Новости является одним из организаторов форума.В отряде 731 велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных, в числе прочих, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия. И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.
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общество, япония, хабаровск, китай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
07:07 07.09.2021
 
В КНР оценили рассекреченные в России документы о преступлениях отряда 731

Китайский музей отметил ценность рассекреченных в РФ документов о преступлениях отряда 731

© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии / Перейти в фотобанкПодсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Материалы о преступлениях японских милитаристов, опубликованные ранее в России, имеют большую историческую ценность, сообщил РИА Новости директор Музея доказательств преступлений отряда 731 Цзинь Чэнминь.
Ранее ФСБ России рассекретила ряд документов, относящихся к организации Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, ответственными за разработку бактериологического оружия, его испытаниях на живых людях, в том числе на советских гражданах, и подготовку к его применению в ходе планировавшейся Японией войны против СССР.
По словам Цзинь Чэнминя, музей уделяет особое внимание российским документам о преступлениях отряда 731 Квантунской армии.
"Опубликованные российской стороной материалы, касающиеся Хабаровского процесса, имеют чрезвычайную ценность и важный смысл. Мы считаем, что увеличение числа открытых источников будет способствовать разоблачению преступлений, совершенных Японией во время войны, на глобальном уровне", - сказал Цзинь Чэнминь.
Он отметил, что российские документы внесут вклад в научные исследования, а также поспособствуют "извлечению уроков из истории".
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В Хабаровске 6-7 сентября проходит форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы". Он посвящен сохранению исторической правды о дальневосточной победе Красной Армии во Второй мировой войне. По итогам Хабаровского процесса, проведенного 25-30 декабря 1949 года, были впервые осуждены японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия. РИА Новости является одним из организаторов форума.
В отряде 731 велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
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По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных, в числе прочих, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.
Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия. И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.
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ОбществоЯпонияХабаровскКитайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вторая мировая война (1939-1945)РоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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