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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/protesty-1748984330.html
Силы сопротивления Афганистана назвали причину протестов в Кабуле
Силы сопротивления Афганистана назвали причину протестов в Кабуле - РИА Новости, 07.09.2021
Силы сопротивления Афганистана назвали причину протестов в Кабуле
Жители Кабула вышли на демонстрации после призыва лидера панджшерского сопротивления Ахмада Масуда, утверждает представитель Фронта национального сопротивления... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:23
2021-09-07T11:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
ахмад масуд
кабул (город)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Кабула вышли на демонстрации после призыва лидера панджшерского сопротивления Ахмада Масуда, утверждает представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари.Ранее во вторник сообщалось, что жители афганской столицы вышли на акцию протеста после визита главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида, который приехал в страну по приглашению талибов. По данным агентства Франс Пресс, для разгона протестующих боевики "Талибана"* начали стрелять в воздух."Еще больше смелых женщин и мужчин в Кабуле присоединились к общему восстанию (против талибов - ред.), к которому призвал Ахмад Масуд. Они требуют свободы, справедливости, независимости Афганистана. Это сопротивление и революция навсегда положат конец агрессии", - написал Назари в своем аккаунте в Twitter.В понедельник Ахмад Масуд в своем видеообращении призвал афганцев восстать против талибов, а также обвинил "иностранные силы" в том, что они воюют на стороне "Талибана"*.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210907/pandzher-1748958551.html
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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд, кабул (город)
11:23 07.09.2021 (обновлено: 11:27 07.09.2021)
 
Силы сопротивления Афганистана назвали причину протестов в Кабуле

Фронт национального сопротивления: причиной протестов в Кабуле стал призыв Ахмада Масуда

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Кабула вышли на демонстрации после призыва лидера панджшерского сопротивления Ахмада Масуда, утверждает представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари.
Ранее во вторник сообщалось, что жители афганской столицы вышли на акцию протеста после визита главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида, который приехал в страну по приглашению талибов. По данным агентства Франс Пресс, для разгона протестующих боевики "Талибана"* начали стрелять в воздух.
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
07:38Захват власти в Афганистане талибами
Силы сопротивления в Панджшере сообщили о продолжении боев в регионе
"Еще больше смелых женщин и мужчин в Кабуле присоединились к общему восстанию (против талибов - ред.), к которому призвал Ахмад Масуд. Они требуют свободы, справедливости, независимости Афганистана. Это сопротивление и революция навсегда положат конец агрессии", - написал Назари в своем аккаунте в Twitter.
В понедельник Ахмад Масуд в своем видеообращении призвал афганцев восстать против талибов, а также обвинил "иностранные силы" в том, что они воюют на стороне "Талибана"*.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанАхмад МасудКабул (город)
 
 
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