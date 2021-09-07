https://ria.ru/20210907/protest-1749058181.html
Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване
Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване - РИА Новости, 07.09.2021
Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване
По меньшей мере один человек погиб при стрельбе талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по участникам демонстрации в центральной РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:34
2021-09-07T17:34
2021-09-07T20:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
парван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748670343_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_d79155a349af4c934a27b78b586f1dcb.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при стрельбе талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по участникам демонстрации в центральной части афганской провинции Парван, сообщил РИА Новости один из протестующих.Отмечается, что жители Парвана также присоединились к демонстрациям, проходящим в ряде регионов Афганистана.Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Появлялись также сообщения о протестах, в том числе с участием женщин, и в других регионах.Ранее талибы отмечали, что запрещают СМИ освещать акции протеста, так как они незаконны, и призывают журналистов избегать этих мероприятий. Как заявлял представитель движения Забиулла Муджахид, акций протеста в Афганистане не должно быть до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится.Движение "Талибан"* 7 сентября объявило состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, который занимал кресло главы МИД, когда "Талибан"* прошлый раз был у власти. Ахунд находится под санкциями ООН с 2001 года. И.о.главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов. И.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб. Главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749076301.html
афганистан
парван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748670343_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_cb93cc3cc6817f25f82a31c8d438df0e.jpg
Обстановка в Кабуле: стрельба и антипакистанские протесты
В Кабуле боевики "Талибана"* (*Террористическая организация, запрещенная в России) начали стрелять в участников антипакистанской акции. Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов.
2021-09-07T17:34
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, парван
17:34 07.09.2021 (обновлено: 20:14 07.09.2021)
Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване
Очевидец: один человек погиб после стрельбы талибов по участникам протестов в Парване