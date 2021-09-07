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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/protest-1749058181.html
Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване
Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване - РИА Новости, 07.09.2021
Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване
По меньшей мере один человек погиб при стрельбе талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по участникам демонстрации в центральной РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:34
2021-09-07T20:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
парван
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при стрельбе талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по участникам демонстрации в центральной части афганской провинции Парван, сообщил РИА Новости один из протестующих.Отмечается, что жители Парвана также присоединились к демонстрациям, проходящим в ряде регионов Афганистана.Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Появлялись также сообщения о протестах, в том числе с участием женщин, и в других регионах.Ранее талибы отмечали, что запрещают СМИ освещать акции протеста, так как они незаконны, и призывают журналистов избегать этих мероприятий. Как заявлял представитель движения Забиулла Муджахид, акций протеста в Афганистане не должно быть до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится.Движение "Талибан"* 7 сентября объявило состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, который занимал кресло главы МИД, когда "Талибан"* прошлый раз был у власти. Ахунд находится под санкциями ООН с 2001 года. И.о.главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов. И.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб. Главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749076301.html
афганистан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстановка в Кабуле: стрельба и антипакистанские протесты
В Кабуле боевики "Талибана"* (*Террористическая организация, запрещенная в России) начали стрелять в участников антипакистанской акции. Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов.
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в мире, афганистан, парван
17:34 07.09.2021 (обновлено: 20:14 07.09.2021)
 
Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване

Очевидец: один человек погиб после стрельбы талибов по участникам протестов в Парване

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при стрельбе талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по участникам демонстрации в центральной части афганской провинции Парван, сообщил РИА Новости один из протестующих.
Отмечается, что жители Парвана также присоединились к демонстрациям, проходящим в ряде регионов Афганистана.
Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Появлялись также сообщения о протестах, в том числе с участием женщин, и в других регионах.
Ранее талибы отмечали, что запрещают СМИ освещать акции протеста, так как они незаконны, и призывают журналистов избегать этих мероприятий. Как заявлял представитель движения Забиулла Муджахид, акций протеста в Афганистане не должно быть до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится.
Движение "Талибан"* 7 сентября объявило состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, который занимал кресло главы МИД, когда "Талибан"* прошлый раз был у власти. Ахунд находится под санкциями ООН с 2001 года. И.о.главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов. И.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб. Главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 19:38Захват власти в Афганистане талибами
Талибы заявили о критической ситуации в стране
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанПарван
 
 
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