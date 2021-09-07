https://ria.ru/20210907/protest-1749058181.html

Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване

Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване - РИА Новости, 07.09.2021

Очевидцы сообщили о гибели участника протестов против талибов в Парване

По меньшей мере один человек погиб при стрельбе талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по участникам демонстрации в центральной РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:34

2021-09-07T17:34

2021-09-07T20:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

парван

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при стрельбе талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по участникам демонстрации в центральной части афганской провинции Парван, сообщил РИА Новости один из протестующих.Отмечается, что жители Парвана также присоединились к демонстрациям, проходящим в ряде регионов Афганистана.Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Появлялись также сообщения о протестах, в том числе с участием женщин, и в других регионах.Ранее талибы отмечали, что запрещают СМИ освещать акции протеста, так как они незаконны, и призывают журналистов избегать этих мероприятий. Как заявлял представитель движения Забиулла Муджахид, акций протеста в Афганистане не должно быть до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится.Движение "Талибан"* 7 сентября объявило состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, который занимал кресло главы МИД, когда "Талибан"* прошлый раз был у власти. Ахунд находится под санкциями ООН с 2001 года. И.о.главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов. И.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб. Главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749076301.html

афганистан

парван

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Обстановка в Кабуле: стрельба и антипакистанские протесты В Кабуле боевики "Талибана"* (*Террористическая организация, запрещенная в России) начали стрелять в участников антипакистанской акции. Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. 2021-09-07T17:34 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, афганистан, парван