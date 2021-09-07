https://ria.ru/20210907/protest-1749014880.html

СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста

СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста - РИА Новости, 07.09.2021

СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста

Оператор и журналист афганского телеканала Kabul News пострадали во время освещения антипакистанских протестов в Кабуле, говорится в заявлении этого СМИ в... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:46

2021-09-07T13:46

2021-09-07T14:11

в мире

кабул (город)

захват власти в афганистане талибами

талибан

афганистан

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Оператор и журналист афганского телеканала Kabul News пострадали во время освещения антипакистанских протестов в Кабуле, говорится в заявлении этого СМИ в Twitter.Члены движения "Талибан"* применили силу и изъяли их оборудование. Также ранее стало известно о задержании оператора канала Tolo News. Его уже освободили и вернули камеру.Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста из-за визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Люди недовольны вмешательством Исламабада во внутренние дела государства.Манифестация стартовала к северу от города и продолжилась у пакистанского посольства. Среди митингующих было много женщин.Спикер талибов Забиулла Муджахид призвал население воздержаться от демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса", но пока беспорядки продолжаются.Боевики начали стрелять по толпе, есть раненые.В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.Сейчас новые власти определяются с формой правления и пытаются подчинить единственную не покорившуюся провинцию Панджшер.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210907/protest-1748996668.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан