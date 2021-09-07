https://ria.ru/20210907/protest-1748996668.html

Участники протестов в Кабуле рассказали о стрельбе

Участники протестов в Кабуле рассказали о стрельбе - РИА Новости, 07.09.2021

Участники протестов в Кабуле рассказали о стрельбе

Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) открыли стрельбу по участникам акции в Кабуле прямо у президентского дворца напротив посольства... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:34

2021-09-07T12:34

2021-09-07T12:42

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) открыли стрельбу по участникам акции в Кабуле прямо у президентского дворца напротив посольства Ирана, сообщил РИА Новости один из протестующих.Афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Манифестация стартовала к северу от Кабула и продолжилась у пакистанского посольства. Протест разделился на две части: он проходит напротив посольства Пакистана, а также напротив ворот президентского дворца.Талибы задержали недалеко от президентского дворца в Кабуле несколько женщин, принимавших участие в акции, сообщил РИА Новости один их участников протеста.При этом один из репортеров заявил РИА Новости, что талибы отобрали камеры у журналистов, когда начали пресекать акцию протеста в Кабуле.Ранее во вторник сообщалось, что талибы начали стрелять для разгона участников антипакистанской акции, участник акции рассказал РИА Новости о "многих пострадавших".Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.

https://ria.ru/20210907/protesty-1748984330.html

кабул (город)

афганистан

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Обстановка в Кабуле: стрельба и антипакистанские протесты В Кабуле боевики "Талибана"* (*Террористическая организация, запрещенная в России) начали стрелять в участников антипакистанской акции. Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. 2021-09-07T12:34 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан