https://ria.ru/20210907/protest-1748996668.html
Участники протестов в Кабуле рассказали о стрельбе
Участники протестов в Кабуле рассказали о стрельбе - РИА Новости, 07.09.2021
Участники протестов в Кабуле рассказали о стрельбе
Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) открыли стрельбу по участникам акции в Кабуле прямо у президентского дворца напротив посольства... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:34
2021-09-07T12:34
2021-09-07T12:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
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КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) открыли стрельбу по участникам акции в Кабуле прямо у президентского дворца напротив посольства Ирана, сообщил РИА Новости один из протестующих.Афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Манифестация стартовала к северу от Кабула и продолжилась у пакистанского посольства. Протест разделился на две части: он проходит напротив посольства Пакистана, а также напротив ворот президентского дворца.Талибы задержали недалеко от президентского дворца в Кабуле несколько женщин, принимавших участие в акции, сообщил РИА Новости один их участников протеста.При этом один из репортеров заявил РИА Новости, что талибы отобрали камеры у журналистов, когда начали пресекать акцию протеста в Кабуле.Ранее во вторник сообщалось, что талибы начали стрелять для разгона участников антипакистанской акции, участник акции рассказал РИА Новости о "многих пострадавших".Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
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Обстановка в Кабуле: стрельба и антипакистанские протесты
В Кабуле боевики "Талибана"* (*Террористическая организация, запрещенная в России) начали стрелять в участников антипакистанской акции. Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов.
2021-09-07T12:34
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
12:34 07.09.2021 (обновлено: 12:42 07.09.2021)
Участники протестов в Кабуле рассказали о стрельбе
Участник акции в Кабуле: многие получили ранения из-за стрельбы талибов по протестующим