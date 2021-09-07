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Прокуратура проверит данные о разливе нефтепродуктов на реке Каме
Прокуратура проверит данные о разливе нефтепродуктов на реке Каме - РИА Новости, 07.09.2021
Прокуратура проверит данные о разливе нефтепродуктов на реке Каме
Прокуратура и полиция начали проверки по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T22:27
2021-09-07T22:27
происшествия
краснокамск
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Прокуратура и полиция начали проверки по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.По данным ведомства, во вторник, 7 сентября, было обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров на береговой линии реки Кама в районе улицы Невская в городе Краснокамске Пермского края. После этого линейным отделом МВД России на транспорте начата проверка, которую контролируют сотрудники транспортной прокуратуры."Проводятся проверочные мероприятия в целях установления источника загрязнения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратурой организованы мероприятия по локализации загрязнения.Также пермской транспортной прокуратурой совместно с пермской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды, о водопользовании при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта.
https://ria.ru/20210727/razliv-1743095063.html
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происшествия, краснокамск, пермский край, россия
22:27 07.09.2021
 
Прокуратура проверит данные о разливе нефтепродуктов на реке Каме

Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости
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ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Прокуратура и полиция начали проверки по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, во вторник, 7 сентября, было обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров на береговой линии реки Кама в районе улицы Невская в городе Краснокамске Пермского края. После этого линейным отделом МВД России на транспорте начата проверка, которую контролируют сотрудники транспортной прокуратуры.
Сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на Ольхоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 13:41
На Байкале произошел разлив нефтепродуктов
"Проводятся проверочные мероприятия в целях установления источника загрязнения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратурой организованы мероприятия по локализации загрязнения.
Также пермской транспортной прокуратурой совместно с пермской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды, о водопользовании при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта.
Машина Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
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