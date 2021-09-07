https://ria.ru/20210907/prokuratura-1749087110.html

Прокуратура проверит данные о разливе нефтепродуктов на реке Каме

Прокуратура проверит данные о разливе нефтепродуктов на реке Каме - РИА Новости, 07.09.2021

Прокуратура проверит данные о разливе нефтепродуктов на реке Каме

Прокуратура и полиция начали проверки по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T22:27

2021-09-07T22:27

2021-09-07T22:27

происшествия

краснокамск

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Прокуратура и полиция начали проверки по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.По данным ведомства, во вторник, 7 сентября, было обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров на береговой линии реки Кама в районе улицы Невская в городе Краснокамске Пермского края. После этого линейным отделом МВД России на транспорте начата проверка, которую контролируют сотрудники транспортной прокуратуры."Проводятся проверочные мероприятия в целях установления источника загрязнения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратурой организованы мероприятия по локализации загрязнения.Также пермской транспортной прокуратурой совместно с пермской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды, о водопользовании при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта.

https://ria.ru/20210727/razliv-1743095063.html

https://ria.ru/20200603/1572404049.html

краснокамск

пермский край

россия

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происшествия, краснокамск, пермский край, россия