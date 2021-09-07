Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210907/prizyv-1749037501.html
В патриархии отреагировали на призыв священника раскрыть доходы РПЦ
В патриархии отреагировали на призыв священника раскрыть доходы РПЦ - РИА Новости, 07.09.2021
В патриархии отреагировали на призыв священника раскрыть доходы РПЦ
Проблема корыстолюбия, которую публично поднял запрещенный в служении священник из Новочебоксарска Роман Степанов, не нова и должна обсуждаться внутри церкви,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:40
2021-09-07T15:40
религия
youtube
русская православная церковь
владимир легойда
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153100/75/1531007555_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_58c79ee35782d0e2be283fb95d37e20a.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Проблема корыстолюбия, которую публично поднял запрещенный в служении священник из Новочебоксарска Роман Степанов, не нова и должна обсуждаться внутри церкви, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее Степанов выложил на своем канале в YouTube "манифест", в котором призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех священников РПЦ "покаяться" и написать декларации о своем доходе и имуществе. В понедельник сообщалось, что Степанова запретили в служении за канонические проступки, среди которых были перечислены прелюбодеяние и употребление наркотиков. Запрет действует до определения степени его вины церковным судом."Проблема корыстолюбия, о которой вышеуказанный священник говорил в своем обращении, не нова и существует в жизни церкви еще с апостольских времен, и странно было бы ее решать не путем внутрицерковного обсуждения, исповеди и покаяния, а в рамках общения со СМИ", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Он отметил, что в церкви созданы и работают механизмы обсуждения и решения подобных проблем – например, Межсоборное присутствие, последнее заседание пленума которого состоялось в конце мая 2021 года.При этом председатель синодального отдела опроверг слухи о том, что запрет в служении был инициирован его личным обращением к митрополиту."Он (Степанов) сообщает, что указ якобы был опубликован после моего звонка митрополиту Савватию. &lt;...&gt; Знакомые с жизнью церкви люди прекрасно понимают, что правящий архиерей обладает исключительной компетенцией в определении канонического положения того или иного клирика, и эти решения находятся вне зоны ответственности возглавляемого мною отдела. Я, действительно, говорил с владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html
https://ria.ru/20201008/rpts-1578724644.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153100/75/1531007555_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_80810d98cbec0c8dda12dee9dc1a076a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, русская православная церковь, владимир легойда, московский патриархат
15:40 07.09.2021
 

В патриархии отреагировали на призыв священника раскрыть доходы РПЦ

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Проблема корыстолюбия, которую публично поднял запрещенный в служении священник из Новочебоксарска Роман Степанов, не нова и должна обсуждаться внутри церкви, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее Степанов выложил на своем канале в YouTube "манифест", в котором призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех священников РПЦ "покаяться" и написать декларации о своем доходе и имуществе. В понедельник сообщалось, что Степанова запретили в служении за канонические проступки, среди которых были перечислены прелюбодеяние и употребление наркотиков. Запрет действует до определения степени его вины церковным судом.
Сбор пожертвований на ремонт храма. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 08:00Религия
"Цены растут, а люди уходят". Храмы РПЦ встали перед сложным выбором
"Проблема корыстолюбия, о которой вышеуказанный священник говорил в своем обращении, не нова и существует в жизни церкви еще с апостольских времен, и странно было бы ее решать не путем внутрицерковного обсуждения, исповеди и покаяния, а в рамках общения со СМИ", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в церкви созданы и работают механизмы обсуждения и решения подобных проблем – например, Межсоборное присутствие, последнее заседание пленума которого состоялось в конце мая 2021 года.
При этом председатель синодального отдела опроверг слухи о том, что запрет в служении был инициирован его личным обращением к митрополиту.
"Он (Степанов) сообщает, что указ якобы был опубликован после моего звонка митрополиту Савватию. <...> Знакомые с жизнью церкви люди прекрасно понимают, что правящий архиерей обладает исключительной компетенцией в определении канонического положения того или иного клирика, и эти решения находятся вне зоны ответственности возглавляемого мною отдела. Я, действительно, говорил с владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея", - говорится в сообщении.
Сбор пожертвований - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 08:00Религия
Церковные "конверты": что стоит за самой скандальной традицией РПЦ
 
РелигияYouTubeРусская православная церковьВладимир ЛегойдаМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния