https://ria.ru/20210907/prizyv-1749037501.html

В патриархии отреагировали на призыв священника раскрыть доходы РПЦ

В патриархии отреагировали на призыв священника раскрыть доходы РПЦ - РИА Новости, 07.09.2021

В патриархии отреагировали на призыв священника раскрыть доходы РПЦ

Проблема корыстолюбия, которую публично поднял запрещенный в служении священник из Новочебоксарска Роман Степанов, не нова и должна обсуждаться внутри церкви,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:40

2021-09-07T15:40

2021-09-07T15:40

религия

youtube

русская православная церковь

владимир легойда

московский патриархат

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Проблема корыстолюбия, которую публично поднял запрещенный в служении священник из Новочебоксарска Роман Степанов, не нова и должна обсуждаться внутри церкви, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее Степанов выложил на своем канале в YouTube "манифест", в котором призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех священников РПЦ "покаяться" и написать декларации о своем доходе и имуществе. В понедельник сообщалось, что Степанова запретили в служении за канонические проступки, среди которых были перечислены прелюбодеяние и употребление наркотиков. Запрет действует до определения степени его вины церковным судом."Проблема корыстолюбия, о которой вышеуказанный священник говорил в своем обращении, не нова и существует в жизни церкви еще с апостольских времен, и странно было бы ее решать не путем внутрицерковного обсуждения, исповеди и покаяния, а в рамках общения со СМИ", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Он отметил, что в церкви созданы и работают механизмы обсуждения и решения подобных проблем – например, Межсоборное присутствие, последнее заседание пленума которого состоялось в конце мая 2021 года.При этом председатель синодального отдела опроверг слухи о том, что запрет в служении был инициирован его личным обращением к митрополиту."Он (Степанов) сообщает, что указ якобы был опубликован после моего звонка митрополиту Савватию. <...> Знакомые с жизнью церкви люди прекрасно понимают, что правящий архиерей обладает исключительной компетенцией в определении канонического положения того или иного клирика, и эти решения находятся вне зоны ответственности возглавляемого мною отдела. Я, действительно, говорил с владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html

https://ria.ru/20201008/rpts-1578724644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, русская православная церковь, владимир легойда, московский патриархат