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Распространение коронавируса
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В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
Специалисты ФМБА разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности способен определить наличие коронавируса у человека, заявила в интервью РИА РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T06:17
2021-09-07T13:38
распространение коронавируса
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Специалисты ФМБА разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности способен определить наличие коронавируса у человека, заявила в интервью РИА Новости начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Она отметила, что при определенной доработке созданная для определения вируса SARS-Cov-2 диагностическая система сможет выявлять и другие антигены.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко &gt;&gt;
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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:17 07.09.2021 (обновлено: 13:38 07.09.2021)
 
В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19

ФМБА разработало прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19 у человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Специалисты ФМБА разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности способен определить наличие коронавируса у человека, заявила в интервью РИА Новости начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.
"Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации. Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена", - сказала Крючко.
Она отметила, что при определенной доработке созданная для определения вируса SARS-Cov-2 диагностическая система сможет выявлять и другие антигены.
Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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