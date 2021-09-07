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В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
Специалисты ФМБА разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности способен определить наличие коронавируса у человека, заявила в интервью РИА РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T06:17
2021-09-07T06:17
2021-09-07T13:38
распространение коронавируса
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Специалисты ФМБА разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности способен определить наличие коронавируса у человека, заявила в интервью РИА Новости начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Она отметила, что при определенной доработке созданная для определения вируса SARS-Cov-2 диагностическая система сможет выявлять и другие антигены.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/testy-1748327579.html
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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:17 07.09.2021 (обновлено: 13:38 07.09.2021)
В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
ФМБА разработало прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19 у человека