https://ria.ru/20210907/pribor-1748955588.html

В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19

В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021

В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19

Специалисты ФМБА разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности способен определить наличие коронавируса у человека, заявила в интервью РИА РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T06:17

2021-09-07T06:17

2021-09-07T13:38

распространение коронавируса

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Специалисты ФМБА разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности способен определить наличие коронавируса у человека, заявила в интервью РИА Новости начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Она отметила, что при определенной доработке созданная для определения вируса SARS-Cov-2 диагностическая система сможет выявлять и другие антигены.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/testy-1748327579.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии