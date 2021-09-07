https://ria.ru/20210907/preparat-1748964115.html

В ФМБА заявили об отсутствии побочных эффектов у препарата "МИР-19"

В ФМБА заявили об отсутствии побочных эффектов у препарата "МИР-19" - РИА Новости, 07.09.2021

В ФМБА заявили об отсутствии побочных эффектов у препарата "МИР-19"

Препарат от коронавируса "МИР-19", который разработали специалисты ФМБА, не имеет серьезных побочных эффектов, сказала в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:14

2021-09-07T09:14

2021-09-07T12:08

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Препарат от коронавируса "МИР-19", который разработали специалисты ФМБА, не имеет серьезных побочных эффектов, сказала в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук Дарья Крючко."Мы пока не видим серьезных побочных эффектов. Первая фаза клинических испытаний закончилась в мае. Препарат продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность. Сейчас идет вторая фаза клинических испытаний, которая показывает эффективность препарата у людей, больных коронавирусной инфекцией",- сказала Крючко.Она отметила, что "МИР-19" - это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску."Сейчас подходит к концу вторая фаза клинического исследования, по завершении которой будет подан пакет документов для регистрации. В исследование набрано уже две трети участников, пока препарат демонстрирует хороший эффект и мы будем надеяться, что так будет и дальше",- сказала Крючко.Она отметила, что препарат инновационный, действует на участок генома вируса, отвечающий за его репликацию, он выключает этот участок, таким образом вирус не может размножаться."Важно то, что путем тщательного подбора наши ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства подобрали такой участок генома вируса, который является наиболее консервативным, то есть не подверженным мутациям",- подчеркнула Крючко."МИР-19" – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.Препарат от коронавируса "МИР-19", который разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в ходе исследования демонстрирует хороший эффект, в настоящее время подходит к концу вторая фаза исследования, после её завершения будет подан пакет документов на регистрацию препарата, сказала в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>>

https://ria.ru/20210817/revaktsinatsiya-1746019935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии