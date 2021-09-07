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Экс-замглавы парламента Афганистана обвинила армию в предательстве

Экс-замглавы парламента Афганистана обвинила армию в предательстве - РИА Новости, 07.09.2021

Экс-замглавы парламента Афганистана обвинила армию в предательстве

Бывший вице-спикер Национальной ассамблеи Афганистана Фавзия Куфи в беседе с РИА Новости обвинила армию и полицию страны в предательстве. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:34

2021-09-07T18:34

2021-09-07T18:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

ахмад масуд

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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывший вице-спикер Национальной ассамблеи Афганистана Фавзия Куфи в беседе с РИА Новости обвинила армию и полицию страны в предательстве.Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд