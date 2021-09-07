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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/predatelstvo-1749069268.html
Экс-замглавы парламента Афганистана обвинила армию в предательстве
Экс-замглавы парламента Афганистана обвинила армию в предательстве - РИА Новости, 07.09.2021
Экс-замглавы парламента Афганистана обвинила армию в предательстве
Бывший вице-спикер Национальной ассамблеи Афганистана Фавзия Куфи в беседе с РИА Новости обвинила армию и полицию страны в предательстве. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:34
2021-09-07T18:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
ахмад масуд
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывший вице-спикер Национальной ассамблеи Афганистана Фавзия Куфи в беседе с РИА Новости обвинила армию и полицию страны в предательстве.Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд
18:34 07.09.2021
 
Экс-замглавы парламента Афганистана обвинила армию в предательстве

Бывший вице-спикер парламента Афганистана Куфи обвинила армию и полицию в предательстве

© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывший вице-спикер Национальной ассамблеи Афганистана Фавзия Куфи в беседе с РИА Новости обвинила армию и полицию страны в предательстве.

"В некоторых местах предательство имело место, потому что армии и полиции не платили зарплату несколько месяцев, там была коррупция, правительство было оторвано от реальности. Поэтому у некоторых представителей армии и полиции было меньше мотивации бороться с "Талибаном"*. Но сейчас все мобилизуют силы, кто-то хочет продолжить политическую активность, другие - военную", - сказала Куфи агентству на полях пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане.
В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанАхмад Масуд
 
 
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