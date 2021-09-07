https://ria.ru/20210907/pravitelstvo-1749054489.html

"Талибан"* сообщил, когда объявит новый состав правительства Афганистана

"Талибан"* сообщил, когда объявит новый состав правительства Афганистана - РИА Новости, 07.09.2021

"Талибан"* сообщил, когда объявит новый состав правительства Афганистана

Представитель движения "Талибан"* заявил, что состав нового правительства Афганистана будет объявлен во вторник на пресс-конференции. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:11

2021-09-07T17:11

2021-09-07T17:26

в мире

афганистан

захват власти в афганистане талибами

талибан

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КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* заявил, что состав нового правительства Афганистана будет объявлен во вторник на пресс-конференции."Спустя несколько минут во время пресс-конференции будут объявлены имена членов нового кабинета министров", - написал представитель талибов Ахмадулла Муттаки в сети микроблогов Twitter.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749054267.html

афганистан

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в мире, афганистан, талибан