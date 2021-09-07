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Эксперт раскрыл судьбу украинского правительства
Эксперт раскрыл судьбу украинского правительства - РИА Новости, 07.09.2021
Эксперт раскрыл судьбу украинского правительства
Новый политический сезон на Украине ознаменуется кадровыми перестановками или даже отставкой кабинета министров, подготовкой новой версии конституции Украины и... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T03:17
2021-09-07T03:17
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
андрей таранов
марина лазебная
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Новый политический сезон на Украине ознаменуется кадровыми перестановками или даже отставкой кабинета министров, подготовкой новой версии конституции Украины и социально-экономическими проблемами, сообщил РИА Новости директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Во вторник стартует новая сессия украинского парламента, которая продлится до середины января 2021 года, это считается символическим стартом нового политического сезона на Украине."Целый перечень важнейших законопроектов лежит в парламенте, начиная от антиолигархических законопроектов, десятью вариантов изменений в конституцию, утверждения судебной реформы до бюджетного процесса. И это на фоне обострения отношений между офисом президента и спикером Рады Дмитрием Разумковым, на фоне необходимых ротаций в правительстве", - сказал Бортник.По его словам, уже весной на первый план могут выйти социально-экономические проблемы, в частности, из-за тарифов на ЖКХ.Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что отставки в кабмине планируются уже в сентябре. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.Помимо ротаций в правительстве периодически говорят о желании сместить с должности спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала о возможной отставке спикера якобы из-за личного конфликта с президентом Владимиром Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на должность спикера первого вице-спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Сам Разумков накануне заявил, что не хочет уходить в отставку, но, если парламент инициирует процедуру, вопрос вынесут на рассмотрение депутатов.Ранее первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что депутаты планируют приступить к работе над новым проектом изменений в украинскую конституцию в части децентрализации власти. Кроме этого, на разных этапах рассмотрения находятся конституционные изменения о сокращении числа депутатов Рады с 450 до 300 и лишении депутатов мандатов за прогулы и неличное голосование.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, андрей таранов, марина лазебная
03:17 07.09.2021
 
Эксперт раскрыл судьбу украинского правительства

Эксперт Бортник: правительство Украины переформатируют или отправят в отставку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Новый политический сезон на Украине ознаменуется кадровыми перестановками или даже отставкой кабинета министров, подготовкой новой версии конституции Украины и социально-экономическими проблемами, сообщил РИА Новости директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Во вторник стартует новая сессия украинского парламента, которая продлится до середины января 2021 года, это считается символическим стартом нового политического сезона на Украине.
"Политический сезон будет ознаменован переформатированием или отставкой правительства, изменениями в офисе президента, масштабными попытками конституционных реформ, возможно, подготовкой новой версии конституции. Высока вероятность переформатирования руководства Рады до весны следующего года. Серьезными точками риска являются тарифная проблематика и вопросы войны на Донбассе", - заявил Бортник. По его словам, Верховная рада будет центром политики на протяжении осени и начала зимы.
"Целый перечень важнейших законопроектов лежит в парламенте, начиная от антиолигархических законопроектов, десятью вариантов изменений в конституцию, утверждения судебной реформы до бюджетного процесса. И это на фоне обострения отношений между офисом президента и спикером Рады Дмитрием Разумковым, на фоне необходимых ротаций в правительстве", - сказал Бортник.
По его словам, уже весной на первый план могут выйти социально-экономические проблемы, в частности, из-за тарифов на ЖКХ.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что отставки в кабмине планируются уже в сентябре. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Помимо ротаций в правительстве периодически говорят о желании сместить с должности спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала о возможной отставке спикера якобы из-за личного конфликта с президентом Владимиром Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на должность спикера первого вице-спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Сам Разумков накануне заявил, что не хочет уходить в отставку, но, если парламент инициирует процедуру, вопрос вынесут на рассмотрение депутатов.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что депутаты планируют приступить к работе над новым проектом изменений в украинскую конституцию в части децентрализации власти. Кроме этого, на разных этапах рассмотрения находятся конституционные изменения о сокращении числа депутатов Рады с 450 до 300 и лишении депутатов мандатов за прогулы и неличное голосование.
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