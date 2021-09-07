Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/poschechina-1749073386.html
В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому
В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому - РИА Новости, 07.09.2021
В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому
Последние события, произошедшие в отношениях Киева и Вашингтона, можно расценивать как "пощечины" от США в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:04
2021-09-07T20:11
в мире
украина
сша
польша
джо байден
владимир зеленский
северный поток — 2
пит буттиджич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Польское СМИ рассказало о пощечинах американцев Зеленскому
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:109:970:655_1920x0_80_0_0_746bd1de2b60d2e1b3bb77cc6177e667.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Последние события, произошедшие в отношениях Киева и Вашингтона, можно расценивать как "пощечины" от США в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет польский политический журнал Nowa Europa Wschodnia.Среди особенно "болезненных" поступков Белого дома авторы статьи выделили перенос даты встречи Зеленского с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Изначально визит украинского лидера передвинули с 30 на 31 августа, а затем отложили еще на день, так как на новую дату было намечено завершение вывода американских войск из Афганистана."Пощечиной" польские аналитики также назвали выбор кандидатуры министра транспорта Пита Буттиджича в качестве представителя Вашингтона на саммите "Крымская платформа". Хотя его считают "восходящей звездой демократов", на Украине такое решение назвали демонстрацией "открытого и публичного" пренебрежения.Последней каплей для обеих сторон, как уточняется в публикации, стала тема "Северного потока — 2". Журналисты отметили, что изменение позиции Белого дома относительно российского газопровода стало потрясением для Зеленского.В статье подчеркивается, что американские политики могут позволить себе такое поведение, потому что Киеву придется сотрудничать с Вашингтоном как "с самым сильным союзником в противостоянии с Россией".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html
https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748555951.html
украина
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_4d6cb1ea14bc53cfc9184c0c79bd4e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, польша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, пит буттиджич
19:04 07.09.2021 (обновлено: 20:11 07.09.2021)
 
В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому

Nowa Europa Wschodnia: американский истеблишмент допускает болезненные для Киева поступки

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Последние события, произошедшие в отношениях Киева и Вашингтона, можно расценивать как "пощечины" от США в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет польский политический журнал Nowa Europa Wschodnia.
Среди особенно "болезненных" поступков Белого дома авторы статьи выделили перенос даты встречи Зеленского с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Изначально визит украинского лидера передвинули с 30 на 31 августа, а затем отложили еще на день, так как на новую дату было намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 02:55
На Украине раскрыли "указание" Байдена Зеленскому по поводу России
"Пощечиной" польские аналитики также назвали выбор кандидатуры министра транспорта Пита Буттиджича в качестве представителя Вашингтона на саммите "Крымская платформа". Хотя его считают "восходящей звездой демократов", на Украине такое решение назвали демонстрацией "открытого и публичного" пренебрежения.
Последней каплей для обеих сторон, как уточняется в публикации, стала тема "Северного потока — 2". Журналисты отметили, что изменение позиции Белого дома относительно российского газопровода стало потрясением для Зеленского.
В статье подчеркивается, что американские политики могут позволить себе такое поведение, потому что Киеву придется сотрудничать с Вашингтоном как "с самым сильным союзником в противостоянии с Россией".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 14:14
"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
 
В миреУкраинаСШАПольшаДжо БайденВладимир ЗеленскийСеверный поток — 2Пит Буттиджич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния