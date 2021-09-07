https://ria.ru/20210907/poschechina-1749073386.html

В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому

В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому - РИА Новости, 07.09.2021

В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому

Последние события, произошедшие в отношениях Киева и Вашингтона, можно расценивать как "пощечины" от США в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T19:04

2021-09-07T19:04

2021-09-07T20:11

в мире

украина

сша

польша

джо байден

владимир зеленский

северный поток — 2

пит буттиджич

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Польское СМИ рассказало о пощечинах американцев Зеленскому

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Последние события, произошедшие в отношениях Киева и Вашингтона, можно расценивать как "пощечины" от США в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет польский политический журнал Nowa Europa Wschodnia.Среди особенно "болезненных" поступков Белого дома авторы статьи выделили перенос даты встречи Зеленского с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Изначально визит украинского лидера передвинули с 30 на 31 августа, а затем отложили еще на день, так как на новую дату было намечено завершение вывода американских войск из Афганистана."Пощечиной" польские аналитики также назвали выбор кандидатуры министра транспорта Пита Буттиджича в качестве представителя Вашингтона на саммите "Крымская платформа". Хотя его считают "восходящей звездой демократов", на Украине такое решение назвали демонстрацией "открытого и публичного" пренебрежения.Последней каплей для обеих сторон, как уточняется в публикации, стала тема "Северного потока — 2". Журналисты отметили, что изменение позиции Белого дома относительно российского газопровода стало потрясением для Зеленского.В статье подчеркивается, что американские политики могут позволить себе такое поведение, потому что Киеву придется сотрудничать с Вашингтоном как "с самым сильным союзником в противостоянии с Россией".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html

https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748555951.html

украина

сша

польша

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в мире, украина, сша, польша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, пит буттиджич