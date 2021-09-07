https://ria.ru/20210907/poschechina-1749073386.html
В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому
В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому - РИА Новости, 07.09.2021
В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому
Последние события, произошедшие в отношениях Киева и Вашингтона, можно расценивать как "пощечины" от США в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:04
2021-09-07T19:04
2021-09-07T20:11
в мире
украина
сша
польша
джо байден
владимир зеленский
северный поток — 2
пит буттиджич
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Польское СМИ рассказало о пощечинах американцев Зеленскому
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Последние события, произошедшие в отношениях Киева и Вашингтона, можно расценивать как "пощечины" от США в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет польский политический журнал Nowa Europa Wschodnia.Среди особенно "болезненных" поступков Белого дома авторы статьи выделили перенос даты встречи Зеленского с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Изначально визит украинского лидера передвинули с 30 на 31 августа, а затем отложили еще на день, так как на новую дату было намечено завершение вывода американских войск из Афганистана."Пощечиной" польские аналитики также назвали выбор кандидатуры министра транспорта Пита Буттиджича в качестве представителя Вашингтона на саммите "Крымская платформа". Хотя его считают "восходящей звездой демократов", на Украине такое решение назвали демонстрацией "открытого и публичного" пренебрежения.Последней каплей для обеих сторон, как уточняется в публикации, стала тема "Северного потока — 2". Журналисты отметили, что изменение позиции Белого дома относительно российского газопровода стало потрясением для Зеленского.В статье подчеркивается, что американские политики могут позволить себе такое поведение, потому что Киеву придется сотрудничать с Вашингтоном как "с самым сильным союзником в противостоянии с Россией".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html
https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748555951.html
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в мире, украина, сша, польша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2, пит буттиджич
19:04 07.09.2021 (обновлено: 20:11 07.09.2021)
В Польше рассказали о "пощечинах" американцев Зеленскому
Nowa Europa Wschodnia: американский истеблишмент допускает болезненные для Киева поступки