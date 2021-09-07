Порошенко сравнил Зеленского с Лукашенко
Порошенко обвинил Зеленского в преследовании оппозиции и сравнил его с Лукашенко
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко сравнил действующего главу государства Владимира Зеленского с белорусским лидером Александром Лукашенко и обвинил в преследовании оппозиции.
В понедельник Минский областной суд огласил приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку. По совокупности преступлений Знаку назначено наказание в 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой - 11 лет в колонии в условиях общего режима. Сторона защиты Колесниковой и Знака назвала приговор "незаконным и необоснованным, не основанным на доказательствах" и намерена в десятидневный срок обжаловать его.
"Я прошу господина Зеленского не выражать поддержку Колесниковой, поскольку политическое поведение Зеленского с преследованием оппозиции, со всеми своими вагнерами (ЧВК "Вагнер"), чаусами (экс-судья Николай Чаус – ред.), трухиными (попавший в ДТП депутат от партии Зеленского Александр Трухин – ред.), зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, преследующими оппозицию, четко подтверждают, что господин Зеленский движется протоптанной дорогой господина Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит", - сказал Порошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций во вторник.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".