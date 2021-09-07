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Посольство помогает задержанной в Минске россиянке, сообщил Песков
Посольство помогает задержанной в Минске россиянке, сообщил Песков - РИА Новости, 07.09.2021
Посольство помогает задержанной в Минске россиянке, сообщил Песков
Российское посольство в Минске делает все необходимое для помощи задержанной россиянке, находится в контакте с белорусскими коллегами, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:49
2021-09-07T12:50
в мире
брест
белоруссия
минск
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российское посольство в Минске делает все необходимое для помощи задержанной россиянке, находится в контакте с белорусскими коллегами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан. Находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами", - сообщил Песков.Ранее пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев сообщил РИА Новости, что гражданка России Ирина Викхольм, задержанная в Белоруссии по статье о клевете, находится в СИЗО в Бресте, жалоб на содержание не высказывала, сотрудники российского посольства в Минске оказывают ей всю необходимую консульскую поддержку.
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в мире, брест, белоруссия, минск, дмитрий песков, россия
12:49 07.09.2021 (обновлено: 12:50 07.09.2021)
 
Посольство помогает задержанной в Минске россиянке, сообщил Песков

Песков: посольство в Минске делает все для помощи задержанной россиянке Викхольм

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российское посольство в Минске делает все необходимое для помощи задержанной россиянке, находится в контакте с белорусскими коллегами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан. Находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами", - сообщил Песков.
Ранее пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев сообщил РИА Новости, что гражданка России Ирина Викхольм, задержанная в Белоруссии по статье о клевете, находится в СИЗО в Бресте, жалоб на содержание не высказывала, сотрудники российского посольства в Минске оказывают ей всю необходимую консульскую поддержку.
Посольство России в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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