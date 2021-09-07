https://ria.ru/20210907/pomosch-1749000031.html

Посольство помогает задержанной в Минске россиянке, сообщил Песков

Посольство помогает задержанной в Минске россиянке, сообщил Песков - РИА Новости, 07.09.2021

Посольство помогает задержанной в Минске россиянке, сообщил Песков

Российское посольство в Минске делает все необходимое для помощи задержанной россиянке, находится в контакте с белорусскими коллегами, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:49

2021-09-07T12:49

2021-09-07T12:50

в мире

брест

белоруссия

минск

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российское посольство в Минске делает все необходимое для помощи задержанной россиянке, находится в контакте с белорусскими коллегами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан. Находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами", - сообщил Песков.Ранее пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев сообщил РИА Новости, что гражданка России Ирина Викхольм, задержанная в Белоруссии по статье о клевете, находится в СИЗО в Бресте, жалоб на содержание не высказывала, сотрудники российского посольства в Минске оказывают ей всю необходимую консульскую поддержку.

https://ria.ru/20210906/zaderzhanie-1748821088.html

брест

белоруссия

минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, брест, белоруссия, минск, дмитрий песков, россия