https://ria.ru/20210907/polsha-1749024781.html

"Россия трепещет": поляки высмеяли переброску военных к восточной границе

"Россия трепещет": поляки высмеяли переброску военных к восточной границе - РИА Новости, 07.09.2021

"Россия трепещет": поляки высмеяли переброску военных к восточной границе

Читатели портала Wirtualna Polska с юмором отнеслись к сообщению о переброске четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:35

2021-09-07T14:35

2021-09-07T18:00

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витольд ващиковский

мариуш блащак

россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели портала Wirtualna Polska с юмором отнеслись к сообщению о переброске четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны.Они пошутили, что "россияне уже трепещут"."Сигнал для России. <…> От новости о четырех тысячах военных Путин будет смеяться еще три дня", — написал Stefan.Другой читатель считает, что "этот металлолом (военная техника. — Прим. ред.) сожрет сотни тонн топлива и выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов"."Польские вооруженные силы не могут сравниться с российскими ни в одном аспекте (численность, обучение, вооружение, огневая мощь). <...> Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и ее председателя", — отметил P49.Другой читатель назвал солдат "пушечным мясом".Глава Минобороны Мариуш Блащак ранее сообщил, что 12-ю Щецинскую механизированную дивизию переместят на полигон Нова-Демба в окрестностях города Тарнобжег.До этого экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский утверждал, что Москва представляет для Европы "смертельную" угрозу. Он также заявил о деятельности агентов на территории ЕС, которые "стараются снять российскую тему с повестки дня".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210903/polsha-1748482614.html

https://ria.ru/20210831/polsha-1747917149.html

https://ria.ru/20210828/polsha-1747632134.html

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в мире, европа, польша, мид польши, евросоюз, витольд ващиковский, мариуш блащак, россия