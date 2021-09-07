14:35 07.09.2021 (обновлено: 18:00 07.09.2021)
"Россия трепещет": поляки высмеяли переброску военных к восточной границе
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели портала Wirtualna Polska с юмором отнеслись к сообщению о переброске четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны.
Они пошутили, что "россияне уже трепещут".
"Сигнал для России. <…> От новости о четырех тысячах военных Путин будет смеяться еще три дня", — написал Stefan.
Другой читатель считает, что "этот металлолом (военная техника. — Прим. ред.) сожрет сотни тонн топлива и выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов".
"Польские вооруженные силы не могут сравниться с российскими ни в одном аспекте (численность, обучение, вооружение, огневая мощь). <...> Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и ее председателя", — отметил P49.
Другой читатель назвал солдат "пушечным мясом".
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Глава Минобороны Мариуш Блащак ранее сообщил, что 12-ю Щецинскую механизированную дивизию переместят на полигон Нова-Демба в окрестностях города Тарнобжег.
До этого экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский утверждал, что Москва представляет для Европы "смертельную" угрозу. Он также заявил о деятельности агентов на территории ЕС, которые "стараются снять российскую тему с повестки дня".
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