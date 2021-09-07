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"Россия трепещет": поляки высмеяли переброску военных к восточной границе
"Россия трепещет": поляки высмеяли переброску военных к восточной границе - РИА Новости, 07.09.2021
"Россия трепещет": поляки высмеяли переброску военных к восточной границе
Читатели портала Wirtualna Polska с юмором отнеслись к сообщению о переброске четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:35
2021-09-07T18:00
в мире
европа
польша
мид польши
евросоюз
витольд ващиковский
мариуш блащак
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели портала Wirtualna Polska с юмором отнеслись к сообщению о переброске четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны.Они пошутили, что "россияне уже трепещут"."Сигнал для России. &lt;…&gt; От новости о четырех тысячах военных Путин будет смеяться еще три дня", — написал Stefan.Другой читатель считает, что "этот металлолом (военная техника. — Прим. ред.) сожрет сотни тонн топлива и выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов"."Польские вооруженные силы не могут сравниться с российскими ни в одном аспекте (численность, обучение, вооружение, огневая мощь). &lt;...&gt; Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и ее председателя", — отметил P49.Другой читатель назвал солдат "пушечным мясом".Глава Минобороны Мариуш Блащак ранее сообщил, что 12-ю Щецинскую механизированную дивизию переместят на полигон Нова-Демба в окрестностях города Тарнобжег.До этого экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский утверждал, что Москва представляет для Европы "смертельную" угрозу. Он также заявил о деятельности агентов на территории ЕС, которые "стараются снять российскую тему с повестки дня".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210903/polsha-1748482614.html
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в мире, европа, польша, мид польши, евросоюз, витольд ващиковский, мариуш блащак, россия
14:35 07.09.2021 (обновлено: 18:00 07.09.2021)
 

"Россия трепещет": поляки высмеяли переброску военных к восточной границе

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели портала Wirtualna Polska с юмором отнеслись к сообщению о переброске четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны.
Они пошутили, что "россияне уже трепещут".
"Сигнал для России. <…> От новости о четырех тысячах военных Путин будет смеяться еще три дня", — написал Stefan.
Другой читатель считает, что "этот металлолом (военная техника. — Прим. ред.) сожрет сотни тонн топлива и выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов".
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Другой читатель назвал солдат "пушечным мясом".
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До этого экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский утверждал, что Москва представляет для Европы "смертельную" угрозу. Он также заявил о деятельности агентов на территории ЕС, которые "стараются снять российскую тему с повестки дня".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Экс-президент Польши Александр Квасьневский - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 10:32
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией
 
В миреЕвропаПольшаМИД ПольшиЕвросоюзВитольд ВащиковскийМариуш БлащакРоссия
 
 
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