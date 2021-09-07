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Россия выдала Германии похитителя 67 килограммов золота

Россия выдала Германии похитителя 67 килограммов золота - РИА Новости, 07.09.2021

Россия выдала Германии похитителя 67 килограммов золота

Россия выдала Германии гражданина ФРГ, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и краже с предприятия золота более чем на 2 миллиона евро. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:59

2021-09-07T17:59

2021-09-07T17:59

в мире

германия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Россия выдала Германии гражданина ФРГ, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и краже с предприятия золота более чем на 2 миллиона евро."Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос федерального ведомства юстиции Германии о выдаче Вальдемара Бергера для привлечения к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотических веществ", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.По информации МВД РФ, Бергер является гражданином Германии.Согласно данным Генпрокуратуры, в ФРГ Бергер обвиняется в ряде преступлений. В частности, как указывают правоохранители, с ноября 2013 по 2016 год в городе Регенсбург он похитил с предприятия OSRAM Opto Semiconductors и в последующем продал около 67 килограммов золота. Ущерб превысил 2 миллиона евро. Кроме того, как полагает немецкое следствие, в 2012-2013 годах Бергер не менее шести раз незаконно приобретал марихуану, часть которой перепродавал.Земельный суд Регенсбурга выдал в отношении Бергера ордеры на арест, он был объявлен в розыск.Сейчас в сопровождении сотрудников ФСИН России Бергер передан компетентным органам Германии, отмечают в Генпрокуратуре.

https://ria.ru/20210710/ubiystvo-1740757179.html

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германия

россия

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2021

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в мире, германия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия