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Россия выдала Германии похитителя 67 килограммов золота
Россия выдала Германии похитителя 67 килограммов золота - РИА Новости, 07.09.2021
Россия выдала Германии похитителя 67 килограммов золота
Россия выдала Германии гражданина ФРГ, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и краже с предприятия золота более чем на 2 миллиона евро. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:59
2021-09-07T17:59
в мире
германия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Россия выдала Германии гражданина ФРГ, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и краже с предприятия золота более чем на 2 миллиона евро."Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос федерального ведомства юстиции Германии о выдаче Вальдемара Бергера для привлечения к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотических веществ", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.По информации МВД РФ, Бергер является гражданином Германии.Согласно данным Генпрокуратуры, в ФРГ Бергер обвиняется в ряде преступлений. В частности, как указывают правоохранители, с ноября 2013 по 2016 год в городе Регенсбург он похитил с предприятия OSRAM Opto Semiconductors и в последующем продал около 67 килограммов золота. Ущерб превысил 2 миллиона евро. Кроме того, как полагает немецкое следствие, в 2012-2013 годах Бергер не менее шести раз незаконно приобретал марихуану, часть которой перепродавал.Земельный суд Регенсбурга выдал в отношении Бергера ордеры на арест, он был объявлен в розыск.Сейчас в сопровождении сотрудников ФСИН России Бергер передан компетентным органам Германии, отмечают в Генпрокуратуре.
https://ria.ru/20210710/ubiystvo-1740757179.html
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в мире, германия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
17:59 07.09.2021
 
Россия выдала Германии похитителя 67 килограммов золота

Россия выдала Германии похитителя 67 килограммов золота более чем на два миллиона евро

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Россия выдала Германии гражданина ФРГ, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и краже с предприятия золота более чем на 2 миллиона евро.
"Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос федерального ведомства юстиции Германии о выдаче Вальдемара Бергера для привлечения к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотических веществ", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 20:30
Россия выдала Германии мужчину, обвиняемого в попытке убийства
По информации МВД РФ, Бергер является гражданином Германии.
Согласно данным Генпрокуратуры, в ФРГ Бергер обвиняется в ряде преступлений. В частности, как указывают правоохранители, с ноября 2013 по 2016 год в городе Регенсбург он похитил с предприятия OSRAM Opto Semiconductors и в последующем продал около 67 килограммов золота. Ущерб превысил 2 миллиона евро. Кроме того, как полагает немецкое следствие, в 2012-2013 годах Бергер не менее шести раз незаконно приобретал марихуану, часть которой перепродавал.
Земельный суд Регенсбурга выдал в отношении Бергера ордеры на арест, он был объявлен в розыск.
Сейчас в сопровождении сотрудников ФСИН России Бергер передан компетентным органам Германии, отмечают в Генпрокуратуре.
Берлин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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В миреГерманияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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