https://ria.ru/20210907/poezd-1749072102.html

В Нижнем Новгороде поезд насмерть сбил женщину

В Нижнем Новгороде поезд насмерть сбил женщину - РИА Новости, 07.09.2021

В Нижнем Новгороде поезд насмерть сбил женщину

Две женщины попали под колеса локомотива в Нижнем Новгороде, одна из них скончалась, вторая – в реанимации, сообщает во вторник Центральное межрегиональное... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:53

2021-09-07T18:53

2021-09-07T18:53

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Две женщины попали под колеса локомотива в Нижнем Новгороде, одна из них скончалась, вторая – в реанимации, сообщает во вторник Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Инцидент произошел 4 сентября около 17.30 вблизи улицы Базовый проезд в Канавинском районе Нижнего Новгорода."Две женщины попали под движущийся локомотив. Наезд мотовоза случился вне железнодорожного перехода, а обе женщины, пострадавшие от столкновения, находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших доставили в больницу № 39 Нижнего Новгорода. В медицинском учреждении одна из них скончалась от полученных травм, вторая пострадавшая 1994 года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России выясняет обстоятельства произошедшего.Как сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, скончалась женщина 1958 года рождения. Он добавил, что вторая пострадавшая 1994 года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимации, ей ампутировали ногу.

https://ria.ru/20210601/rebenok-1735044629.html

https://ria.ru/20200730/1575193015.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия