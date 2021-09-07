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В Нижнем Новгороде поезд насмерть сбил женщину
В Нижнем Новгороде поезд насмерть сбил женщину - РИА Новости, 07.09.2021
В Нижнем Новгороде поезд насмерть сбил женщину
Две женщины попали под колеса локомотива в Нижнем Новгороде, одна из них скончалась, вторая – в реанимации, сообщает во вторник Центральное межрегиональное... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:53
2021-09-07T18:53
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Две женщины попали под колеса локомотива в Нижнем Новгороде, одна из них скончалась, вторая – в реанимации, сообщает во вторник Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Инцидент произошел 4 сентября около 17.30 вблизи улицы Базовый проезд в Канавинском районе Нижнего Новгорода."Две женщины попали под движущийся локомотив. Наезд мотовоза случился вне железнодорожного перехода, а обе женщины, пострадавшие от столкновения, находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших доставили в больницу № 39 Нижнего Новгорода. В медицинском учреждении одна из них скончалась от полученных травм, вторая пострадавшая 1994 года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России выясняет обстоятельства произошедшего.Как сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, скончалась женщина 1958 года рождения. Он добавил, что вторая пострадавшая 1994 года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимации, ей ампутировали ногу.
https://ria.ru/20210601/rebenok-1735044629.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:53 07.09.2021
 
В Нижнем Новгороде поезд насмерть сбил женщину

СК: в Нижнем Новгороде поезд сбил двух женщин, одна из них скончалась

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Две женщины попали под колеса локомотива в Нижнем Новгороде, одна из них скончалась, вторая – в реанимации, сообщает во вторник Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел 4 сентября около 17.30 вблизи улицы Базовый проезд в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
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"Две женщины попали под движущийся локомотив. Наезд мотовоза случился вне железнодорожного перехода, а обе женщины, пострадавшие от столкновения, находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших доставили в больницу № 39 Нижнего Новгорода. В медицинском учреждении одна из них скончалась от полученных травм, вторая пострадавшая 1994 года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России выясняет обстоятельства произошедшего.
Как сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, скончалась женщина 1958 года рождения. Он добавил, что вторая пострадавшая 1994 года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимации, ей ампутировали ногу.
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