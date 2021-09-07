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В "Почте" рассказали, почему шутки про скорость скоро будут неактуальны
В "Почте" рассказали, почему шутки про скорость скоро будут неактуальны - РИА Новости, 07.09.2021
В "Почте" рассказали, почему шутки про скорость скоро будут неактуальны
"Почта России" за последние несколько лет сделала большой рывок в модернизации логистики, вскоре шутить про скорость доставки посылок компанией станет немодным, РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T07:12
2021-09-07T07:12
экономика
владивосток
почта россии
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Почта России" за последние несколько лет сделала большой рывок в модернизации логистики, вскоре шутить про скорость доставки посылок компанией станет немодным, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 заместитель гендиректора "Почты" по электронной коммерции Алексей Скатин.Топ-менеджер "Почты" указал, что компания постоянно занимается модернизацией логистики, и по средним показателям по доставке в некоторых городах она работает лучше рынка. Это, как отметил Скатин, отражается на отзывах о компании в интернете: среди них часто можно встретить положительные.При этом Скатин подчеркнул, что наиболее пристальное внимание компания уделяет именно критическим замечаниям, поступающим "во всех каналах коммуникаций": через колл-центр, социальные сети, мессенджеры.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, почта россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:12 07.09.2021
 
В "Почте" рассказали, почему шутки про скорость скоро будут неактуальны

Замглавы "Почты": вскоре шутить про скорость доставки посылок компанией станет немодным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Почты России
Вывеска Почты России - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Почта России" за последние несколько лет сделала большой рывок в модернизации логистики, вскоре шутить про скорость доставки посылок компанией станет немодным, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 заместитель гендиректора "Почты" по электронной коммерции Алексей Скатин.
"За несколько лет мы сделали большой рывок с точки зрения модернизации инфраструктуры, и это не только склады, но и транспорт, система планирования, системы управления сетью", - сказал собеседник агентства.
Топ-менеджер "Почты" указал, что компания постоянно занимается модернизацией логистики, и по средним показателям по доставке в некоторых городах она работает лучше рынка. Это, как отметил Скатин, отражается на отзывах о компании в интернете: среди них часто можно встретить положительные.
"На самом деле, косвенным показателем качества является то, что те, кто сейчас шутит про "Почту", постепенно сами становятся объектом иронии. Многие люди получают позитивный опыт работы с "Почтой" и думают: "И чего он пошутил?" Этот перелом в сознании, когда шутить про "Почту" станет немодно, уже близок", - сказал собеседник агентства.
При этом Скатин подчеркнул, что наиболее пристальное внимание компания уделяет именно критическим замечаниям, поступающим "во всех каналах коммуникаций": через колл-центр, социальные сети, мессенджеры.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
Сотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре Почты России в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 16:44В России
"Почта России" будет доставлять посылки на беспилотниках
 
ЭкономикаВладивостокПочта РоссииДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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