https://ria.ru/20210907/pochta-1748957007.html

В "Почте" рассказали, почему шутки про скорость скоро будут неактуальны

В "Почте" рассказали, почему шутки про скорость скоро будут неактуальны - РИА Новости, 07.09.2021

В "Почте" рассказали, почему шутки про скорость скоро будут неактуальны

"Почта России" за последние несколько лет сделала большой рывок в модернизации логистики, вскоре шутить про скорость доставки посылок компанией станет немодным, РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T07:12

2021-09-07T07:12

2021-09-07T07:12

экономика

владивосток

почта россии

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Почта России" за последние несколько лет сделала большой рывок в модернизации логистики, вскоре шутить про скорость доставки посылок компанией станет немодным, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 заместитель гендиректора "Почты" по электронной коммерции Алексей Скатин.Топ-менеджер "Почты" указал, что компания постоянно занимается модернизацией логистики, и по средним показателям по доставке в некоторых городах она работает лучше рынка. Это, как отметил Скатин, отражается на отзывах о компании в интернете: среди них часто можно встретить положительные.При этом Скатин подчеркнул, что наиболее пристальное внимание компания уделяет именно критическим замечаниям, поступающим "во всех каналах коммуникаций": через колл-центр, социальные сети, мессенджеры.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/pochta-1748394898.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, почта россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)