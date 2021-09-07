https://ria.ru/20210907/peru-1748953517.html
В Перу будут производить "Спутник V"
В Перу будут производить "Спутник V" - РИА Новости, 07.09.2021
В Перу будут производить "Спутник V"
Перу и Россия договорились об открытии производства вакцины "Спутник V" на территории латиноамериканской страны, сообщил президент Перу Педро Кастильо. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T04:56
2021-09-07T04:56
2021-09-07T05:21
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коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен – РИА Новости. Перу и Россия договорились об открытии производства вакцины "Спутник V" на территории латиноамериканской страны, сообщил президент Перу Педро Кастильо."Без вакцинации не будет полного восстановления экономики… Сообщаю, что в результате переговоров между правительствами Перу и России было согласовано открытие завода по производству вакцины "Спутник V" в стране", - сказал он.
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в мире, перу, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
04:56 07.09.2021 (обновлено: 05:21 07.09.2021)
В Перу будут производить "Спутник V"
Президент Перу Кастильо: Лима и Москва договорились о производстве "Спутника V" в стране