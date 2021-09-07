https://ria.ru/20210907/pedofily-1749016948.html

В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов

В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов - РИА Новости, 07.09.2021

В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов

Депутаты Госдумы займутся разработкой идеи об электронных браслетах для вышедших на свободу осужденных за педофилию, заявил РИА Новости глава комитета нижней... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:57

2021-09-07T13:57

2021-09-07T14:18

общество

александр хинштейн

госдума рф

россия

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы займутся разработкой идеи об электронных браслетах для вышедших на свободу осужденных за педофилию, заявил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Однако, по его словам, прежде чем внести в Госдуму такую инициативу, необходимо просчитать все моменты, чтобы это был реально работающий механизм, а не просто популизм. "Потому что продекларировать, не проработав вопрос, мне кажется, это еще хуже", - добавил депутат.Он уточнил, что сейчас такие браслеты используются в отношении лиц, находящихся под домашним арестом. "Есть возможность фиксации передвижений и контроля за передвижениями. По крайней мере, такой браслет всегда позволит восстановить четкую картину событий. И это будет, в том числе, сдерживающим фактором для таких нелюдей", - сказал Хинштейн.Кроме этого, парламентарий отметил, что за бывшими осужденными по подобным статьям не устанавливается надлежащий административный надзор, который положен по закону, сотрудники полиции по месту жительства должны постоянно присматривать за такого рода гражданами. "Очевидно, что здесь есть вопросы к качеству этой работы", - заключил он.Ранее ГУ МВД по Кемеровской области сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в их убийстве задержан. -Также в августе, по данным следственного управления, 39-летний мужчина, который ранее был судим за убийство, познакомился в Тюмени с двумя мальчиками, одного из них ему удалось заманить и надругаться над ним. СК возбудил дело, мужчина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

https://ria.ru/20210907/prestupleniya-1748992050.html

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748995496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр хинштейн, госдума рф, россия, убийство школьниц в кузбассе