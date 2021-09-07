https://ria.ru/20210907/pedofiliya-1749043643.html

Глава "Лизы Алерт" призвал постоянно следить за освободившимися педофилами

Глава "Лизы Алерт" призвал постоянно следить за освободившимися педофилами - РИА Новости, 07.09.2021

Глава "Лизы Алерт" призвал постоянно следить за освободившимися педофилами

Необходимо вести постоянный контроль через неснимаемые браслеты за вышедшими на свободу осужденными за педофилию, а также обеспечить им работу с психиатром,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:18

2021-09-07T16:18

2021-09-07T16:18

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

поисковый отряд "лиза алерт"

россия

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Необходимо вести постоянный контроль через неснимаемые браслеты за вышедшими на свободу осужденными за педофилию, а также обеспечить им работу с психиатром, заявил председатель отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев, подчеркнув, что многие преступления в отношении детей совершаются рецедивистами."Считаю необходимым разработать меры профилактики и контроля, которые уберегут общество от опасных преступников на весь срок их жизни.... Необходим постоянный контроль местоположения, координаты неснимаемого браслета, регулярная работа с психиатром, непрерывное отслеживание того, чем человек занимается, с кем он контактирует и т.д. Эти меры хоть как-то помогут, пока не разработано никаких новых научных прорывных решений" , - сказал Сергеев, которого цитирует пресс-служба отряда.Кроме того, современная психиатрия должна разработать пожизненную индивидуальную терапию для таких людей, потому что многие преступления в отношении детей совершаются рецидивистами, отметил он."Очень много фатальных преступлений в отношении детей совершают преступники-рецидивисты. Эти люди уже привлекались к ответственности за насильственные действия, но по окончании тюремного срока или лечения государство не обеспечило за ними должного контроля", - подчеркнул председатель отряда "ЛизаАлерт",Ранее ГУ МВД по Кемеровской области сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в их убийстве задержан.Также в августе, по данным следственного управления, 39-летний мужчина, который ранее был судим за убийство, познакомился в Тюмени с двумя мальчиками, одного из них ему удалось заманить и надругаться над ним. СК возбудил дело, мужчина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html

https://ria.ru/20210531/nadzor-1734926348.html

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749028337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), поисковый отряд "лиза алерт", россия, убийство школьниц в кузбассе