https://ria.ru/20210907/patrushev-1749020853.html

Патрушев в Нью-Дели встретится с премьером Индии

Патрушев в Нью-Дели встретится с премьером Индии - РИА Новости, 07.09.2021

Патрушев в Нью-Дели встретится с премьером Индии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 сентября посетит Нью-Дели, где будет принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди и проведет встречу с... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:16

2021-09-07T14:16

2021-09-07T15:06

в мире

индия

николай патрушев

нью-дели

нарендра моди

венкатеш варма

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 сентября посетит Нью-Дели, где будет принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди и проведет встречу с советником по нацбезопасности Аджитом Довалом, сообщил в интервью РИА Новости посол Индии в Москве Венкатеш Варма."Господин Патрушев будет также встречаться с руководством страны, в том числе будет принят на высшем уровне (премьер-министром Моди)", - отметил посол.Визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева - первая его поездка в регион после смены власти в Кабуле."Что касается Афганистана, то Индия и Россия имеют общий подход. Мы также заинтересованы в стабильности Центральноазиатских государств. Важно, что это первый зарубежный визит господина Патрушева после недавних событий в стране (смены власти в Кабуле)", - сказал посол Индии.В пресс-службе аппарата Совбеза подтвердили визит, уточнив, что вместе с Патрушевым в Нью-Дели также прибудут представители ряда российских министерств и ведомств.Такие консультации между РФ и Индией проходят ежегодно, но в 2020 году практику очных встреч прервала пандемия.В 2019 году встреча прошла в Москве. Тогда Патрушев и Довал отдельное внимание уделили военному и военно-техническому сотрудничеству двух стран.

https://ria.ru/20210604/putin-1735737048.html

индия

нью-дели

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в мире, индия, николай патрушев, нью-дели, нарендра моди, венкатеш варма