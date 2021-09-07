https://ria.ru/20210907/patrushev-1749020853.html
Патрушев в Нью-Дели встретится с премьером Индии
Патрушев в Нью-Дели встретится с премьером Индии - РИА Новости, 07.09.2021
Патрушев в Нью-Дели встретится с премьером Индии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 сентября посетит Нью-Дели, где будет принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди и проведет встречу с... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:16
2021-09-07T14:16
2021-09-07T15:06
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 сентября посетит Нью-Дели, где будет принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди и проведет встречу с советником по нацбезопасности Аджитом Довалом, сообщил в интервью РИА Новости посол Индии в Москве Венкатеш Варма."Господин Патрушев будет также встречаться с руководством страны, в том числе будет принят на высшем уровне (премьер-министром Моди)", - отметил посол.Визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева - первая его поездка в регион после смены власти в Кабуле."Что касается Афганистана, то Индия и Россия имеют общий подход. Мы также заинтересованы в стабильности Центральноазиатских государств. Важно, что это первый зарубежный визит господина Патрушева после недавних событий в стране (смены власти в Кабуле)", - сказал посол Индии.В пресс-службе аппарата Совбеза подтвердили визит, уточнив, что вместе с Патрушевым в Нью-Дели также прибудут представители ряда российских министерств и ведомств.Такие консультации между РФ и Индией проходят ежегодно, но в 2020 году практику очных встреч прервала пандемия.В 2019 году встреча прошла в Москве. Тогда Патрушев и Довал отдельное внимание уделили военному и военно-техническому сотрудничеству двух стран.
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в мире, индия, николай патрушев, нью-дели, нарендра моди, венкатеш варма
14:16 07.09.2021 (обновлено: 15:06 07.09.2021)
Патрушев в Нью-Дели встретится с премьером Индии
Патрушев 8 сентября в Нью-Дели встретится с премьером Индии Нарендрой Моди
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
8 сентября посетит Нью-Дели
, где будет принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди
и проведет встречу с советником по нацбезопасности Аджитом Довалом
, сообщил в интервью РИА Новости посол Индии
в Москве Венкатеш Варма
.
"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во главе высокопоставленной делегации 8 сентября посетит Нью-Дели, где запланированы переговоры с его коллегой - советником по национальной безопасности премьер-министра, господином Аджитом Довалом", - сказал Варма.
"Господин Патрушев будет также встречаться с руководством страны, в том числе будет принят на высшем уровне (премьер-министром Моди)", - отметил посол.
Визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева - первая его поездка в регион после смены власти в Кабуле.
"Что касается Афганистана, то Индия и Россия имеют общий подход. Мы также заинтересованы в стабильности Центральноазиатских государств. Важно, что это первый зарубежный визит господина Патрушева после недавних событий в стране (смены власти в Кабуле)", - сказал посол Индии.
В пресс-службе аппарата Совбеза подтвердили визит, уточнив, что вместе с Патрушевым в Нью-Дели также прибудут представители ряда российских министерств и ведомств.
Такие консультации между РФ и Индией проходят ежегодно, но в 2020 году практику очных встреч прервала пандемия.
В 2019 году встреча прошла в Москве. Тогда Патрушев и Довал отдельное внимание уделили военному и военно-техническому сотрудничеству двух стран.