https://ria.ru/20210907/pamyat-1749031084.html

СК готов работать с другими странами по оценке военных преступлений Японии

СК готов работать с другими странами по оценке военных преступлений Японии - РИА Новости, 07.09.2021

СК готов работать с другими странами по оценке военных преступлений Японии

Следственный комитет России готов к сотрудничеству с зарубежными коллегами в случае начала работы по правовой оценке преступлений японцев в годы Второй мировой... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:03

2021-09-07T15:03

2021-09-07T15:03

общество

япония

следственный комитет россии (ск рф)

сергей петров

дальний восток

россия

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

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ХАБАРОВСК, 7 сен – РИА Новости. Следственный комитет России готов к сотрудничеству с зарубежными коллегами в случае начала работы по правовой оценке преступлений японцев в годы Второй мировой войны, сообщил в интервью РИА Новости на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы" руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.Ранее заместитель председателя СК РФ Александр Федоров, выступая на форуме, заявил, что ведомство владеет основаниями для оценки действий японских преступников, совершивших зверства во время второй мировой войны."Конечно, мы рассчитываем на сотрудничество. Следственный комитет России всегда действует как в рамках российского законодательства, так и международного, и тому есть примеры. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы наши зарубежные коллеги справедливо описывали события истории", - сказал Петров.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.

https://ria.ru/20210907/issledovaniya-1748957538.html

https://ria.ru/20210820/yaponiya-1746491216.html

япония

дальний восток

россия

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общество, япония, следственный комитет россии (ск рф), сергей петров, дальний восток, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"