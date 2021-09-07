Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/pamyat-1749031084.html
СК готов работать с другими странами по оценке военных преступлений Японии
СК готов работать с другими странами по оценке военных преступлений Японии - РИА Новости, 07.09.2021
СК готов работать с другими странами по оценке военных преступлений Японии
Следственный комитет России готов к сотрудничеству с зарубежными коллегами в случае начала работы по правовой оценке преступлений японцев в годы Второй мировой... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:03
2021-09-07T15:03
общество
япония
следственный комитет россии (ск рф)
сергей петров
дальний восток
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746500907_0:389:2950:2048_1920x0_80_0_0_3b2280bae4d78fba56e9a79a66ef782f.jpg
ХАБАРОВСК, 7 сен – РИА Новости. Следственный комитет России готов к сотрудничеству с зарубежными коллегами в случае начала работы по правовой оценке преступлений японцев в годы Второй мировой войны, сообщил в интервью РИА Новости на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы" руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.Ранее заместитель председателя СК РФ Александр Федоров, выступая на форуме, заявил, что ведомство владеет основаниями для оценки действий японских преступников, совершивших зверства во время второй мировой войны."Конечно, мы рассчитываем на сотрудничество. Следственный комитет России всегда действует как в рамках российского законодательства, так и международного, и тому есть примеры. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы наши зарубежные коллеги справедливо описывали события истории", - сказал Петров.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
https://ria.ru/20210907/issledovaniya-1748957538.html
https://ria.ru/20210820/yaponiya-1746491216.html
япония
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746500907_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_de421af55595f437cb67e304ceb6657e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, япония, следственный комитет россии (ск рф), сергей петров, дальний восток, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
15:03 07.09.2021
 
СК готов работать с другими странами по оценке военных преступлений Японии

СК готов сотрудничать с зарубежными коллегами по оценке зверств японских военных

© РИА Новости / Семен Раскин / Перейти в фотобанкРазгром Квантунской армии в конце II Мировой войны
Разгром Квантунской армии в конце II Мировой войны - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Семен Раскин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 7 сен – РИА Новости. Следственный комитет России готов к сотрудничеству с зарубежными коллегами в случае начала работы по правовой оценке преступлений японцев в годы Второй мировой войны, сообщил в интервью РИА Новости на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы" руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.
Ранее заместитель председателя СК РФ Александр Федоров, выступая на форуме, заявил, что ведомство владеет основаниями для оценки действий японских преступников, совершивших зверства во время второй мировой войны.
Штаб-квартира японского Отряда 731 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 07:22
В КНР хотят вместе с российскими историками исследовать тему отряда 731
"Конечно, мы рассчитываем на сотрудничество. Следственный комитет России всегда действует как в рамках российского законодательства, так и международного, и тому есть примеры. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы наши зарубежные коллеги справедливо описывали события истории", - сказал Петров.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 09:12
ФСБ: Япония в 1945 году готовилась к бактериологической войне против СССР
 
ОбществоЯпонияСледственный комитет России (СК РФ)Сергей ПетровДальний ВостокРоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния