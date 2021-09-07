https://ria.ru/20210907/pamyat-1749029073.html
В СК рассказали об изучении материалов проекта "Без срока давности"
В СК рассказали об изучении материалов проекта "Без срока давности" - РИА Новости, 07.09.2021
В СК рассказали об изучении материалов проекта "Без срока давности"
Материалы проекта "Без срока давности" уже включены в образовательную программу академий Следственного комитета РФ, их также намерены ввести в программу... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:54
2021-09-07T14:54
2021-09-07T14:54
общество
следственный комитет россии (ск рф)
вторая мировая война (1939-1945)
сергей петров
без срока давности
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
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ХАБАРОВСК, 7 сен – РИА Новости. Материалы проекта "Без срока давности" уже включены в образовательную программу академий Следственного комитета РФ, их также намерены ввести в программу кадетских учебных заведений, рассказал в интервью РИА Новости на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы" руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.Международный проект "Без срока давности", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется с прошлого года. Он посвящен сохранению памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников, установлению обстоятельств преступлений против мирного населения.Он также отметил, что дети принимают активное участие в архивно-поисковой деятельности.
https://ria.ru/20210906/pravda-1748908704.html
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общество, следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), сергей петров, без срока давности, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
В СК рассказали об изучении материалов проекта "Без срока давности"
СК: материалы проекта "Без срока давности" уже изучают в академиях Следственного комитета