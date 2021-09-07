https://ria.ru/20210907/pamyat-1749029073.html

В СК рассказали об изучении материалов проекта "Без срока давности"

В СК рассказали об изучении материалов проекта "Без срока давности" - РИА Новости, 07.09.2021

В СК рассказали об изучении материалов проекта "Без срока давности"

Материалы проекта "Без срока давности" уже включены в образовательную программу академий Следственного комитета РФ, их также намерены ввести в программу... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:54

2021-09-07T14:54

2021-09-07T14:54

общество

следственный комитет россии (ск рф)

вторая мировая война (1939-1945)

сергей петров

без срока давности

россия

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

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ХАБАРОВСК, 7 сен – РИА Новости. Материалы проекта "Без срока давности" уже включены в образовательную программу академий Следственного комитета РФ, их также намерены ввести в программу кадетских учебных заведений, рассказал в интервью РИА Новости на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические процессы и современные вызовы" руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.Международный проект "Без срока давности", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется с прошлого года. Он посвящен сохранению памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников, установлению обстоятельств преступлений против мирного населения.Он также отметил, что дети принимают активное участие в архивно-поисковой деятельности.

https://ria.ru/20210906/pravda-1748908704.html

россия

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2021

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общество, следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), сергей петров, без срока давности, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"