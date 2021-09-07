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В Хакасии загорелась постройка рядом с домом отшельницы Лыковой
В Хакасии загорелась постройка рядом с домом отшельницы Лыковой - РИА Новости, 07.09.2021
В Хакасии загорелась постройка рядом с домом отшельницы Лыковой
На территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии загорелся сарай, принадлежащий отшельнице Агафье Лыковой, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:48
2021-09-07T20:19
россия
происшествия
абазинский район
республика хакасия
агафья лыкова
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии загорелся сарай, принадлежащий отшельнице Агафье Лыковой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, постройка находится на удалении от дома, в котором проживает Лыкова. По предварительной информации, женщина в результате ЧП не пострадала.Собеседник агентства добавил, что возгорание потушили, оно не задело дом отшельницы.Обстоятельства и площадь пожара выясняются.
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россия
абазинский район
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россия, происшествия, абазинский район, республика хакасия, агафья лыкова
19:48 07.09.2021 (обновлено: 20:19 07.09.2021)
 
В Хакасии загорелась постройка рядом с домом отшельницы Лыковой

Хозяйственная постройка, принадлежащая отшельнице Агафье Лыковой, загорелась в Хакасии

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии загорелся сарай, принадлежащий отшельнице Агафье Лыковой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, постройка находится на удалении от дома, в котором проживает Лыкова. По предварительной информации, женщина в результате ЧП не пострадала.
Собеседник агентства добавил, что возгорание потушили, оно не задело дом отшельницы.
Обстоятельства и площадь пожара выясняются.
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