https://ria.ru/20210907/otshelnitsa-1749077687.html

В Хакасии загорелась постройка рядом с домом отшельницы Лыковой

В Хакасии загорелась постройка рядом с домом отшельницы Лыковой - РИА Новости, 07.09.2021

В Хакасии загорелась постройка рядом с домом отшельницы Лыковой

На территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии загорелся сарай, принадлежащий отшельнице Агафье Лыковой, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T19:48

2021-09-07T19:48

2021-09-07T20:19

россия

происшествия

абазинский район

республика хакасия

агафья лыкова

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии загорелся сарай, принадлежащий отшельнице Агафье Лыковой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, постройка находится на удалении от дома, в котором проживает Лыкова. По предварительной информации, женщина в результате ЧП не пострадала.Собеседник агентства добавил, что возгорание потушили, оно не задело дом отшельницы.Обстоятельства и площадь пожара выясняются.

https://ria.ru/20210411/otshelnitsa-1727807926.html

россия

абазинский район

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, абазинский район, республика хакасия, агафья лыкова