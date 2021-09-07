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В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек - РИА Новости, 07.09.2021
В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
Двенадцать человек попали в больницу после посещения казанского кафе с жалобами на симптомы кишечной инфекции, у восьми у них подтвержден сальмонеллез, сообщает РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:30
2021-09-07T13:30
происшествия
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Двенадцать человек попали в больницу после посещения казанского кафе с жалобами на симптомы кишечной инфекции, у восьми у них подтвержден сальмонеллез, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану."В управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 4 по 7 сентября поступило 20 экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди населения… Госпитализировано 12 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Диагноз сальмонеллез подтвержден у 8 заболевших с высевом сальмонеллы энтеритидис, у остальных – анализы в работе", - говорится в сообщении.Управление отмечает, что все заболевшие питались в кафе "Эклер" индивидуального предпринимателя Набиуллина. Все заболевшие, по данным ведомства, употребляли в пищу яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом."По результатам лабораторных исследований: в соусе собственного приготовления для блюда "яйцо пашот" и в слабосоленом лососе обнаружены сальмонеллы энтеритидис, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в слабосоленом лососе, салате микст, яйце пашот", - уточняет управление Роспотребнадзора. Также бактерии группы кишечной палочки обнаружены в смывах с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил вышеуказанные блюда. Сальмонелла энтеридидис выделена от двух сотрудников кафе – повара и официанта. Данные сотрудники отстранены от работы.Кроме того, в ходе проверки выявлены грубые нарушения требований санитарных правил: несоблюдение поточности, отсутствие на месте документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и продуктов, отсутствие медицинских книжек на сотрудников, отсутствие маркировочных ярлыков о датах приготовления блюд, готовые блюда замораживались и использовались повторно. Также в кафе не соблюдались антиковидные меры - персонал работал без масок и перчаток, добавили в Роспотребнадзоре.С 4 сентября деятельность кафе временно приостановлена до решения суда, на владельца заведения составлены протоколы.
https://ria.ru/20210907/otravlenie-1748980379.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
13:30 07.09.2021
 
В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек

В Казани после посещения кафе "Эклер" госпитализировали 12 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Двенадцать человек попали в больницу после посещения казанского кафе с жалобами на симптомы кишечной инфекции, у восьми у них подтвержден сальмонеллез, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.
"В управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 4 по 7 сентября поступило 20 экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди населения… Госпитализировано 12 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Диагноз сальмонеллез подтвержден у 8 заболевших с высевом сальмонеллы энтеритидис, у остальных – анализы в работе", - говорится в сообщении.
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Управление отмечает, что все заболевшие питались в кафе "Эклер" индивидуального предпринимателя Набиуллина. Все заболевшие, по данным ведомства, употребляли в пищу яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом.
"По результатам лабораторных исследований: в соусе собственного приготовления для блюда "яйцо пашот" и в слабосоленом лососе обнаружены сальмонеллы энтеритидис, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в слабосоленом лососе, салате микст, яйце пашот", - уточняет управление Роспотребнадзора. Также бактерии группы кишечной палочки обнаружены в смывах с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил вышеуказанные блюда. Сальмонелла энтеридидис выделена от двух сотрудников кафе – повара и официанта. Данные сотрудники отстранены от работы.
Кроме того, в ходе проверки выявлены грубые нарушения требований санитарных правил: несоблюдение поточности, отсутствие на месте документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и продуктов, отсутствие медицинских книжек на сотрудников, отсутствие маркировочных ярлыков о датах приготовления блюд, готовые блюда замораживались и использовались повторно. Также в кафе не соблюдались антиковидные меры - персонал работал без масок и перчаток, добавили в Роспотребнадзоре.
С 4 сентября деятельность кафе временно приостановлена до решения суда, на владельца заведения составлены протоколы.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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