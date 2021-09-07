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СК завершил расследование дела о массовом отравлении в детсадах Москвы
СК завершил расследование дела о массовом отравлении в детсадах Москвы - РИА Новости, 07.09.2021
СК завершил расследование дела о массовом отравлении в детсадах Москвы
Следователи завершили расследование дела о массовом отравлении воспитанников детских садов Москвы молочной продукцией в конце 2018 года, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:03
2021-09-07T11:48
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
константин фетисов
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела о массовом отравлении воспитанников детских садов Москвы молочной продукцией в конце 2018 года, сообщается на сайте СК России."Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "ЧаплыгинМолоко" Константина Фетисова и начальника лаборатории этого предприятия Нины Татариновой. &lt;...&gt; Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи его в суд", — говорится в сообщении.Они обвиняются в производстве и сбыте продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Подчеркивается, что преступление вызвало широкий общественный резонанс из-за массового отравления воспитанников столичных детсадов молочной продукцией.По данным следствия, Фетисов и Татаринова организовали на предприятии производство творога в антисанитарных условиях, после чего сбыли его в дошкольные учреждения Москвы для детей до шести лет. В результате 122 ребенка и семь сотрудников детских садов перенесли кишечные заболевания. Во время расследования было проведено более 150 экспертиз, по результатам которых установлена причастность руководителя предприятия Фетисова и начальника лаборатории Татариновой к совершению преступления.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), константин фетисов, россия
11:03 07.09.2021 (обновлено: 11:48 07.09.2021)
 
СК завершил расследование дела о массовом отравлении в детсадах Москвы

СК завершил расследование дела о массовом отравлении в детсадах Москвы молочной продукцией

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела о массовом отравлении воспитанников детских садов Москвы молочной продукцией в конце 2018 года, сообщается на сайте СК России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "ЧаплыгинМолоко" Константина Фетисова и начальника лаборатории этого предприятия Нины Татариновой. <...> Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи его в суд", — говорится в сообщении.
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Они обвиняются в производстве и сбыте продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Подчеркивается, что преступление вызвало широкий общественный резонанс из-за массового отравления воспитанников столичных детсадов молочной продукцией.
По данным следствия, Фетисов и Татаринова организовали на предприятии производство творога в антисанитарных условиях, после чего сбыли его в дошкольные учреждения Москвы для детей до шести лет. В результате 122 ребенка и семь сотрудников детских садов перенесли кишечные заболевания. Во время расследования было проведено более 150 экспертиз, по результатам которых установлена причастность руководителя предприятия Фетисова и начальника лаборатории Татариновой к совершению преступления.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Константин ФетисовРоссия
 
 
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