https://ria.ru/20210907/otravlenie-1748980379.html

СК завершил расследование дела о массовом отравлении в детсадах Москвы

СК завершил расследование дела о массовом отравлении в детсадах Москвы - РИА Новости, 07.09.2021

СК завершил расследование дела о массовом отравлении в детсадах Москвы

Следователи завершили расследование дела о массовом отравлении воспитанников детских садов Москвы молочной продукцией в конце 2018 года, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:03

2021-09-07T11:03

2021-09-07T11:48

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

константин фетисов

россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела о массовом отравлении воспитанников детских садов Москвы молочной продукцией в конце 2018 года, сообщается на сайте СК России."Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "ЧаплыгинМолоко" Константина Фетисова и начальника лаборатории этого предприятия Нины Татариновой. <...> Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи его в суд", — говорится в сообщении.Они обвиняются в производстве и сбыте продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Подчеркивается, что преступление вызвало широкий общественный резонанс из-за массового отравления воспитанников столичных детсадов молочной продукцией.По данным следствия, Фетисов и Татаринова организовали на предприятии производство творога в антисанитарных условиях, после чего сбыли его в дошкольные учреждения Москвы для детей до шести лет. В результате 122 ребенка и семь сотрудников детских садов перенесли кишечные заболевания. Во время расследования было проведено более 150 экспертиз, по результатам которых установлена причастность руководителя предприятия Фетисова и начальника лаборатории Татариновой к совершению преступления.

https://ria.ru/20210905/otravlenie-1748738461.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), константин фетисов, россия