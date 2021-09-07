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Эксперты сообщили, сколько россиян отдохнули летом в Турции и Египте

Эксперты сообщили, сколько россиян отдохнули летом в Турции и Египте - РИА Новости, 07.09.2021

Эксперты сообщили, сколько россиян отдохнули летом в Турции и Египте

Порядка 2,4 миллионов туристов из России посетили Турцию этим летом, 250 тысяч путешественников отдохнули на курортах Египта, и результаты текущего года не... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T22:26

2021-09-07T22:26

2021-09-07T22:26

туризм

египет

турция

греция

куба

доминикана

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Порядка 2,4 миллионов туристов из России посетили Турцию этим летом, 250 тысяч путешественников отдохнули на курортах Египта, и результаты текущего года не дотянут до последних "докризисных" лет, заявила во время пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В летнем сезоне Турция приняла 2,3-2,4 миллиона туристов. Повторюсь, под высоким летним сезоном мы имеем ввиду летние месяцы и сентябрь. Это больше, чем в 2020 году. Можно считать, что сезон вполне успешен, несмотря на то, что Турция была закрыта с 9 апреля по 22 июня и сезон был сильно усечен", – сказала Ломидзе.Она также отметила, что, по предварительной оценке, до конца года Турция примет 4-4,5 миллиона россиян. "Это существенно больше, чем в 2020 году, но в то же время меньше, чем в 2019 году (тогда было шесть миллионов — Прим. ред.)", – пояснила глава АТОР.Руководитель ассоциации также рассказала, что курорты Египта с начала года посетили порядка 240-250 тысяч туристов из России. И уточнила, что до закрытия авиасообщения в 2015 году совокупный поток гостей из РФ в Египет составлял 2,3 миллиона человек. "Мы видим, что поток сейчас несопоставим. Даже несмотря на разрешение регулярных рейсов из порядка 40 городов России, тем не менее вряд ли до конца года он достигнет показателей 2015 года", – пояснила она, уточнив, что сейчас стоимость отдыха в стране из-за отсутствия чартеров выше в два-три раза.Ломидзе также рассказала, что около 70 тысяч туристов из РФ с начала года посетили курорты Греции. "Эти объемы несопоставимы с показателями 2019 года и в десять-двенадцать раз меньше", – сказала она, пояснив, что это опять-таки связано с высокой ценой на туры и отсутствием чартерных рейсов."Что примечательно, такие направления как Куба и Доминикана, по стоимости практически не изменились и процентов на 10-15, может быть, выше, чем в 2019 году. Все остальные направления подорожали от 30 до 70 процентов по сравнению с 2019 годом", – заключила глава АТОР.

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

египет

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куба

доминикана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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