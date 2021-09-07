14:46 07.09.2021 (обновлено: 16:17 07.09.2021)
Порошенко "обвинил" Зеленского в претензиях к Путину
"Страна.ua": бывший президент Украины Порошенко перепутал фамилии Путина и Макрона
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко перепутал российского лидера Владимира Путина и его французского коллегу Эммануэля Макрона во время выступления на заседании Верховной Рады, пишет "Страна.ua".
В своей речи экс-глава страны упомянул появившуюся накануне новость об окончании строительства газопровода "Северный поток – 2" и отметил, что этот проект ослабляет проукраинскую коалицию, созданную в 2014 году.
"А потом из-за претензий к Меркель, к Путину, извините, к Макрону, к Байдену и заигрываний с Путиным (коалиция, – Прим. Ред.) теряет мотивацию в поддержке Украины", – поправил себя Порошенко.
Газопровод "Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступала Украина из-за опасений потерять доходы от транзита газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
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В свою очередь, регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия газовой директивы ЕС. Согласно ее нормам, трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории союза должен принадлежать сторонней компании.
В "Газпроме" подчеркнули, что компания будет защищать свои интересы всеми доступными юридическими методами.