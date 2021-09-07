https://ria.ru/20210907/oshibka-1749027197.html

Порошенко "обвинил" Зеленского в претензиях к Путину

Порошенко "обвинил" Зеленского в претензиях к Путину - РИА Новости, 07.09.2021

Порошенко "обвинил" Зеленского в претензиях к Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко перепутал российского лидера Владимира Путина и его французского коллегу Эммануэля Макрона во время выступления на... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:46

2021-09-07T14:46

2021-09-07T16:17

политика

владимир путин

ангела меркель

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

эммануэль макрон

северный поток — 2

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко перепутал российского лидера Владимира Путина и его французского коллегу Эммануэля Макрона во время выступления на заседании Верховной Рады, пишет "Страна.ua".В своей речи экс-глава страны упомянул появившуюся накануне новость об окончании строительства газопровода "Северный поток – 2" и отметил, что этот проект ослабляет проукраинскую коалицию, созданную в 2014 году.Газопровод "Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступала Украина из-за опасений потерять доходы от транзита газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.В свою очередь, регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия газовой директивы ЕС. Согласно ее нормам, трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории союза должен принадлежать сторонней компании.В "Газпроме" подчеркнули, что компания будет защищать свои интересы всеми доступными юридическими методами.

https://ria.ru/20210720/krym-1741957393.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, ангела меркель, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, эммануэль макрон, северный поток — 2