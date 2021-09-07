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Порошенко "обвинил" Зеленского в претензиях к Путину
Порошенко "обвинил" Зеленского в претензиях к Путину - РИА Новости, 07.09.2021
Порошенко "обвинил" Зеленского в претензиях к Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко перепутал российского лидера Владимира Путина и его французского коллегу Эммануэля Макрона во время выступления на... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:46
2021-09-07T16:17
политика
владимир путин
ангела меркель
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
эммануэль макрон
северный поток — 2
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко перепутал российского лидера Владимира Путина и его французского коллегу Эммануэля Макрона во время выступления на заседании Верховной Рады, пишет "Страна.ua".В своей речи экс-глава страны упомянул появившуюся накануне новость об окончании строительства газопровода "Северный поток – 2" и отметил, что этот проект ослабляет проукраинскую коалицию, созданную в 2014 году.Газопровод "Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступала Украина из-за опасений потерять доходы от транзита газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.В свою очередь, регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия газовой директивы ЕС. Согласно ее нормам, трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории союза должен принадлежать сторонней компании.В "Газпроме" подчеркнули, что компания будет защищать свои интересы всеми доступными юридическими методами.
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политика, владимир путин, ангела меркель, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, эммануэль макрон, северный поток — 2
14:46 07.09.2021 (обновлено: 16:17 07.09.2021)
 
Порошенко "обвинил" Зеленского в претензиях к Путину

"Страна.ua": бывший президент Украины Порошенко перепутал фамилии Путина и Макрона

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко перепутал российского лидера Владимира Путина и его французского коллегу Эммануэля Макрона во время выступления на заседании Верховной Рады, пишет "Страна.ua".
В своей речи экс-глава страны упомянул появившуюся накануне новость об окончании строительства газопровода "Северный поток – 2" и отметил, что этот проект ослабляет проукраинскую коалицию, созданную в 2014 году.

"А потом из-за претензий к Меркель, к Путину, извините, к Макрону, к Байдену и заигрываний с Путиным (коалиция, – Прим. Ред.) теряет мотивацию в поддержке Украины", – поправил себя Порошенко.

Газопровод "Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступала Украина из-за опасений потерять доходы от транзита газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
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Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год
В свою очередь, регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия газовой директивы ЕС. Согласно ее нормам, трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории союза должен принадлежать сторонней компании.
В "Газпроме" подчеркнули, что компания будет защищать свои интересы всеми доступными юридическими методами.
 
ПолитикаВладимир ПутинАнгела МеркельВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоЭммануэль МакронСеверный поток — 2
 
 
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