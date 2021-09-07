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Талибы задержали оператора телеканала, освещавшего протест в Кабуле
Талибы задержали оператора телеканала, освещавшего протест в Кабуле - РИА Новости, 07.09.2021
Талибы задержали оператора телеканала, освещавшего протест в Кабуле
Талибы задержали оператора Tolo News, освещавшего антипакистанскую акцию протеста в Кабуле, у него забрали камеру, сообщает афганский телеканал, на котором... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:06
2021-09-07T13:06
2021-09-07T13:06
захват власти в афганистане талибами
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кабул (город)
талибан
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Талибы задержали оператора Tolo News, освещавшего антипакистанскую акцию протеста в Кабуле, у него забрали камеру, сообщает афганский телеканал, на котором работает задержанный."Талибы не дали некоторым журналистам снимать сегодняшнюю акцию протеста. Они также задержали оператора Tolo News и изъяли его камеру", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении канала.Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Манифестация стартовала к северу от Кабула и продолжилась у пакистанского посольства.Ранее спикер движения "Талибан"* Забиулла Муджахид призвал население Афганистана воздержаться от акций протеста и демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса".Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
Талибы задержали оператора телеканала, освещавшего протест в Кабуле
Талибы задержали оператора Tolo News, освещавшего антипакистанскую акцию протеста в Кабуле