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В Одноклассниках появился сервис для поиска работы
В Одноклассниках появился сервис для поиска работы - РИА Новости, 07.09.2021
В Одноклассниках появился сервис для поиска работы
Одноклассники совместно с VK Работа запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:21
2021-09-07T16:21
одноклассники
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Одноклассники совместно с VK Работа запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети. Пользователям доступен удобный поиск и умная лента вакансий. Понравившиеся предложения можно добавлять в избранное и просматривать отклики внутри приложения. Там же соискатель может создать свое резюме. Работодатели могут публиковать свои вакансии прямо в соцсети — с помощью специального раздела. Вакансия автоматически попадает в экосистему VK — в соцсети ОК, VK, и сервис VK Работа.Сервис доступен в основном меню десктопной версии ОК в разделе "Работа", а также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS — в формате мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps.
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60
одноклассники
16:21 07.09.2021
 

В Одноклассниках появился сервис для поиска работы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Одноклассники совместно с VK Работа запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети.
Пользователям доступен удобный поиск и умная лента вакансий. Понравившиеся предложения можно добавлять в избранное и просматривать отклики внутри приложения. Там же соискатель может создать свое резюме.
Работодатели могут публиковать свои вакансии прямо в соцсети — с помощью специального раздела. Вакансия автоматически попадает в экосистему VK — в соцсети ОК, VK, и сервис VK Работа.
Иконка социальной сети Одноклассники на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:48
Одноклассники обновили музыкальный раздел
Сервис доступен в основном меню десктопной версии ОК в разделе "Работа", а также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS — в формате мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps.
 
Одноклассники
 
 
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