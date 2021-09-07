https://ria.ru/20210907/odnoklassniki-1749044331.html

В Одноклассниках появился сервис для поиска работы

В Одноклассниках появился сервис для поиска работы - РИА Новости, 07.09.2021

В Одноклассниках появился сервис для поиска работы

Одноклассники совместно с VK Работа запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:21

2021-09-07T16:21

2021-09-07T16:21

одноклассники

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Одноклассники совместно с VK Работа запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети. Пользователям доступен удобный поиск и умная лента вакансий. Понравившиеся предложения можно добавлять в избранное и просматривать отклики внутри приложения. Там же соискатель может создать свое резюме. Работодатели могут публиковать свои вакансии прямо в соцсети — с помощью специального раздела. Вакансия автоматически попадает в экосистему VK — в соцсети ОК, VK, и сервис VK Работа.Сервис доступен в основном меню десктопной версии ОК в разделе "Работа", а также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS — в формате мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps.

https://ria.ru/20210901/odnoklassniki-1748159149.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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