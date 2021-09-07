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Комик Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России
Комик Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России - РИА Новости, 07.09.2021
Комик Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России
Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение о своем выдворении из России, сообщили РИА Новости в Замоскворецком районном суде Москвы. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:14
2021-09-07T14:14
2021-09-07T17:29
общество
москва
россия
идрак мирзализаде
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение о своем выдворении из России, сообщили РИА Новости в Замоскворецком районном суде Москвы.Дату рассмотрения жалобы пока не назначили.В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание Мирзализаде на территории России. Комику предписали купить за свой счет билеты и покинуть страну.В ведомстве посчитали недопустимыми высказывания стендапера, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений.В начале августа Таганский районный суд Москвы приговорил Мирзализаде к десяти суткам административного ареста по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом стало распространившееся в Сети видео, где комик шутит о "русских и фекалиях". По словам Мирзализаде, фрагмент "вырвали из контекста", тогда как сам монолог, наоборот, высмеивал ксенофобию.Комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
https://ria.ru/20210811/sud-1745328244.html
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общество, москва, россия, идрак мирзализаде
14:14 07.09.2021 (обновлено: 17:29 07.09.2021)
Комик Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России
Комик Мирзализаде оспорил решение МВД о признании нахождения его в России нежелательным