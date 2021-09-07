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Объем внешней торговли Китая за восемь месяцев вырос на 23,7%
Объем внешней торговли Китая за восемь месяцев вырос на 23,7% - РИА Новости, 07.09.2021
Объем внешней торговли Китая за восемь месяцев вырос на 23,7%
Общий объем импорта и экспорта Китая с января по август 2021 года увеличился на 23,7% в годовом выражении и достиг 24,78 триллиона юаней, свидетельствуют... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:38
2021-09-07T13:38
2021-09-07T13:38
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китай
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МОСКВА, 7 сен — Проект "Россия-Китай: Главное". Общий объем импорта и экспорта Китая с января по август 2021 года увеличился на 23,7% в годовом выражении и достиг 24,78 триллиона юаней, свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные Главного таможенного управления Китая.Экспорт и импорт продемонстрировали двузначный рост за первые восемь месяцев, увеличившись на 23,2% и 24,4% соответственно.3а отчетный период положительное сальдо внешней торговли Китая выросло на 17,8%, составив 2,34 триллиона юаней.Кроме того, в августе этого года внешнеторговый оборот Китая вырос на 18,9% — до 3,43 триллиона юаней.
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