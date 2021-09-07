https://ria.ru/20210907/nipakh-1749010075.html

Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре

Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 07.09.2021

Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре

Риск распространения болезни, вызванной вирусом нипах, на территории России практически отсутствует, случаев болезни в РФ не регистрировалось, сообщили РИА... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:28

2021-09-07T13:28

2021-09-07T13:53

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

индия

здоровье - общество

керала

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Риск распространения болезни, вызванной вирусом нипах, на территории России практически отсутствует, случаев болезни в РФ не регистрировалось, сообщили РИА Новости в Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что симптомы вируса нипах выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Накануне власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса нипах, медики штата начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали."Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует. На территории Российской Федерации случаи заболевания не регистрировались", - говорится в сообщении.В институте пояснили, что источником вируса нипах могут быть животные и больные люди, передача от человека человеку, как правило, осуществляется только при очень тесном контакте.Вакцин и специфических препаратов против болезни, вызываемой вирусом нипах, пока не разработано, больным назначается симптоматическая терапия, пояснили в НИИ.

https://ria.ru/20210627/nipakh-1738815447.html

https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html

россия

индия

керала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, индия, здоровье - общество, керала