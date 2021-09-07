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Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 07.09.2021
Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
Риск распространения болезни, вызванной вирусом нипах, на территории России практически отсутствует, случаев болезни в РФ не регистрировалось, сообщили РИА... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:28
2021-09-07T13:53
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
индия
здоровье - общество
керала
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Риск распространения болезни, вызванной вирусом нипах, на территории России практически отсутствует, случаев болезни в РФ не регистрировалось, сообщили РИА Новости в Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что симптомы вируса нипах выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Накануне власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса нипах, медики штата начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали."Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует. На территории Российской Федерации случаи заболевания не регистрировались", - говорится в сообщении.В институте пояснили, что источником вируса нипах могут быть животные и больные люди, передача от человека человеку, как правило, осуществляется только при очень тесном контакте.Вакцин и специфических препаратов против болезни, вызываемой вирусом нипах, пока не разработано, больным назначается симптоматическая терапия, пояснили в НИИ.
https://ria.ru/20210627/nipakh-1738815447.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, индия, здоровье - общество, керала
13:28 07.09.2021 (обновлено: 13:53 07.09.2021)
 
Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре

НИИ "Микроб": риск распространения вируса нипах в России практически отсутствует

© AP Photo / Silvia IzquierdoУченый берет мазок из ротовой полости летучей мыши
Ученый берет мазок из ротовой полости летучей мыши - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Silvia Izquierdo
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Риск распространения болезни, вызванной вирусом нипах, на территории России практически отсутствует, случаев болезни в РФ не регистрировалось, сообщили РИА Новости в Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что симптомы вируса нипах выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Накануне власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса нипах, медики штата начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.
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"Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует. На территории Российской Федерации случаи заболевания не регистрировались", - говорится в сообщении.
В институте пояснили, что источником вируса нипах могут быть животные и больные люди, передача от человека человеку, как правило, осуществляется только при очень тесном контакте.
Вакцин и специфических препаратов против болезни, вызываемой вирусом нипах, пока не разработано, больным назначается симптоматическая терапия, пояснили в НИИ.
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