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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210907/nft-1749063967.html
Цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы почти за полмиллиона долларов
Цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы почти за полмиллиона долларов - РИА Новости, 07.09.2021
Цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы почти за полмиллиона долларов
Произведения из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа проданы на маркетплейсе Binance за 444,5 тысячи BUSD, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:45
2021-09-07T18:45
культура
клод моне
винсент ван гог
василий кандинский
государственный эрмитаж
новости культуры
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Произведения из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа проданы на маркетплейсе Binance за 444,5 тысячи BUSD, говорится в сообщении маркетплейса.Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляла 10 тысяч BUSD (регулируемый стейблкоин, он обеспечен фиатом и привязан к доллару США, на каждую единицу BUSD имеется один резервный доллар США)."Аукцион длился неделю с 31 августа до 7 сентября 15.00 ( по московскому времени). В ходе аукциона были проданы все цифровые копии шедевров, представленные музеем. Общая стоимость проданных работ составила 444 500 BUSD: "Мадонна Литта" – 150 500 BUSD, "Юдифь" Джорджоне – 65 000 BUSD, "Куст сирени" Винсента Ван Гога – 75 000 BUSD, "Композиция VI" Василия Кандинского – 80 000 BUSD, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне – 74 000 BUSD", - сообщил маркетплейс.Все токенизированые цифровые произведения были созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, второй – был представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все цифровые копии были лично подписаны директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
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клод моне, винсент ван гог, василий кандинский, государственный эрмитаж, новости культуры
18:45 07.09.2021
 

Цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы почти за полмиллиона долларов

© Государственный ЭрмитажМоне, Клод. 1840-1926 Уголок сада в Монжероне. Франция, Около 1876 г. Холст, масло. 175x194 см
Моне, Клод. 1840-1926 Уголок сада в Монжероне. Франция, Около 1876 г. Холст, масло. 175x194 см
© Государственный Эрмитаж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Произведения из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа проданы на маркетплейсе Binance за 444,5 тысячи BUSD, говорится в сообщении маркетплейса.
Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляла 10 тысяч BUSD (регулируемый стейблкоин, он обеспечен фиатом и привязан к доллару США, на каждую единицу BUSD имеется один резервный доллар США).
"Аукцион длился неделю с 31 августа до 7 сентября 15.00 ( по московскому времени). В ходе аукциона были проданы все цифровые копии шедевров, представленные музеем. Общая стоимость проданных работ составила 444 500 BUSD: "Мадонна Литта" – 150 500 BUSD, "Юдифь" Джорджоне – 65 000 BUSD, "Куст сирени" Винсента Ван Гога – 75 000 BUSD, "Композиция VI" Василия Кандинского – 80 000 BUSD, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне – 74 000 BUSD", - сообщил маркетплейс.
Все токенизированые цифровые произведения были созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, второй – был представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все цифровые копии были лично подписаны директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Репродукция картины итальянского художника Леонардо да Винчи Мадонна с младенцем (Мадонна Литта) - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 10:23Культура
Эрмитаж начинает продавать NFT шедевров из своей коллекции
 
КультураКлод МонеВинсент Ван ГогВасилий КандинскийГосударственный ЭрмитажНовости культуры
 
 
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