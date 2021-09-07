https://ria.ru/20210907/nft-1749063967.html

Цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы почти за полмиллиона долларов

Цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы почти за полмиллиона долларов - РИА Новости, 07.09.2021

Цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы почти за полмиллиона долларов

Произведения из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа проданы на маркетплейсе Binance за 444,5 тысячи BUSD, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:45

2021-09-07T18:45

2021-09-07T18:45

культура

клод моне

винсент ван гог

василий кандинский

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Произведения из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа проданы на маркетплейсе Binance за 444,5 тысячи BUSD, говорится в сообщении маркетплейса.Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляла 10 тысяч BUSD (регулируемый стейблкоин, он обеспечен фиатом и привязан к доллару США, на каждую единицу BUSD имеется один резервный доллар США)."Аукцион длился неделю с 31 августа до 7 сентября 15.00 ( по московскому времени). В ходе аукциона были проданы все цифровые копии шедевров, представленные музеем. Общая стоимость проданных работ составила 444 500 BUSD: "Мадонна Литта" – 150 500 BUSD, "Юдифь" Джорджоне – 65 000 BUSD, "Куст сирени" Винсента Ван Гога – 75 000 BUSD, "Композиция VI" Василия Кандинского – 80 000 BUSD, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне – 74 000 BUSD", - сообщил маркетплейс.Все токенизированые цифровые произведения были созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, второй – был представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все цифровые копии были лично подписаны директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

https://ria.ru/20210831/nft-1747942168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клод моне, винсент ван гог, василий кандинский, государственный эрмитаж, новости культуры