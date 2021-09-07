https://ria.ru/20210907/neft-1748962391.html

Алекперов объяснил, почему нефть не должна стоить выше ста долларов

Алекперов объяснил, почему нефть не должна стоить выше ста долларов - РИА Новости, 07.09.2021

Алекперов объяснил, почему нефть не должна стоить выше ста долларов

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что рост цен на нефть выше ста долларов за баррель способен обрушить рынок. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T08:41

2021-09-07T08:41

2021-09-07T11:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

вагит алекперов

лукойл

цены на нефть

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что рост цен на нефть выше ста долларов за баррель способен обрушить рынок. По его мнению, цена в 65–75 долларов комфортна для потребителей и поэтому участники ОПЕК+ пытаются сохранить ее на этом уровне благодаря регулированию объемов добычи.Сейчас цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent приближается к 73 долларам за баррель.Нынешние договоренности ОПЕК+ действуют с мая 2020 года. Тогда из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, альянс сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались и сейчас составляют 5,76 миллиона баррелей. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018-го, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей.

https://ria.ru/20210907/krizis-1748916688.html

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2021

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экономика, brent, вагит алекперов, лукойл, цены на нефть