https://ria.ru/20210907/neft-1748962391.html
Алекперов объяснил, почему нефть не должна стоить выше ста долларов
Алекперов объяснил, почему нефть не должна стоить выше ста долларов - РИА Новости, 07.09.2021
Алекперов объяснил, почему нефть не должна стоить выше ста долларов
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что рост цен на нефть выше ста долларов за баррель способен обрушить рынок. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T08:41
2021-09-07T08:41
2021-09-07T11:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
вагит алекперов
лукойл
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155347/23/1553472334_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f955d10303e4e72762da2f89ddfb8a58.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что рост цен на нефть выше ста долларов за баррель способен обрушить рынок. По его мнению, цена в 65–75 долларов комфортна для потребителей и поэтому участники ОПЕК+ пытаются сохранить ее на этом уровне благодаря регулированию объемов добычи.Сейчас цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent приближается к 73 долларам за баррель.Нынешние договоренности ОПЕК+ действуют с мая 2020 года. Тогда из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, альянс сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались и сейчас составляют 5,76 миллиона баррелей. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018-го, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей.
https://ria.ru/20210907/krizis-1748916688.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155347/23/1553472334_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_6e3f3d9c58f4500063f899dd3816790f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, вагит алекперов, лукойл, цены на нефть
08:41 07.09.2021 (обновлено: 11:19 07.09.2021)
Алекперов объяснил, почему нефть не должна стоить выше ста долларов
Глава "Лукойла" Алекперов: цена нефти выше ста долларов за баррель может обрушить рынок